La cara B de los años salvajes hecha novela

No vivió el meollo de la Movida madrileña como tal, aunque sí algunos «resquicios» de aquella revolución cultural que ahora se venera, se idealiza y ... se cuestiona a partes iguales. La periodista Mari Cruz Vázquez, nacida en Madrid pero afincada en Cáceres desde hace décadas, presenta hoy a las 20 horas en el Ateneo su segunda novela, 'Perros flacos', en la que aborda esos años 80 a través de la mirada de nueve protagonistas que habitan en los márgenes, fuera del glamur con el que se evocan aquellos años ilusionantes y peligrosos. «Yo hablo de lo que llamo la Movida de los parias, me traslado a la periferia de Madrid, se desarrolla en pisos sociales de Hortaleza, donde nueve personajes viven una Movida paralela», explica esta perfeccionista autora, de escritura «lenta», según reconoce ella misma, que ha afrontado la elaboración de esta novela gracias a una beca a la creación que le concedió la Comunidad de Madrid.

Los protagonistas, todos jóvenes excepto una octogenaria descubren «como si fuera un juego» el alcohol y las drogas. «Se ríen de todo, pero todos llevan en su interior mucho miedo y bastantes mentiras y son ingenuos, juegan con la vida misma sin saber el riesgo que corren con esos juegos».

La autora no pretende con este libro ni «desacralizar» ni quitar importancia a ese movimiento. «Aquella Movida existió, a mí sin estar en el meollo me sirvió porque me hizo leer mucho, no solo se hablaba de Almodóvar, se hablaba de autores como Luis Antonio de Villena o como Cavafis y yo me acerqué a ellos».

Cubierta

Los diálogos trepidantes y el habla coloquial pueblan las páginas de esta obra, publicada por Apache Libros y con cubierta ilustrada por el conocido dibujante y guionista de cómics Miguel Ángel Martín. El periodista musical Jesús Ordovás prorroga esta novela en donde las canciones de la época tienen un gran protagonismo. Grupos como Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, Ramones, Pink Floyd, Sex Pistols, The Velvet Underground, Roky Erickson o Iggy Pop se convierten en la banda sonora de lo que les va pasando a los personajes y del contexto político del momento. Un código QR contiene estos temas, lo que permite hacer una especie de lectura musical.

«No es una crónica histórica para conocer los años 80, pero está salpicada de situaciones reales», precisa esta periodista, aunque reconoce que, más allá de la ficción, ha tenido que leer mucho para documentar con exactitud la época, tanto de música como de situaciones históricas concretas. Incluye hechos que sucedieron como la visita de Andy Warhol en 1983 o el concierto de Ramones en Vistalegre, entre otros elementos. Fueron años intensos, apunta, «en los que cualquier cosa hacía a la gente salir a la calle, la gente estaba más unida». El contraste con estos tiempos oscuros es evidente. «Ahora no tenemos muy claro por qué luchamos», indica la escritora, a la que esta tarde la acompañarán en la presentación el editor José Luis del Río y el gestor cultural Marce Solís.