Este año en Cáceres se ha denunciado a 14 propietarios Domingo, 13 octubre 2019, 09:00

Hace unos días llamaba la atención, a numerosas personas que estaban en la plaza de San Juan de Cáceres, que un bull terrier blanco de enorme cabeza se paseara entre la gente sin bozal y sin correa, estando detrás de él el dueño que llevaba la correa entre las manos y apoyada en su cuello. Esa actitud es merecedora de sanción, por el peligro que supone sobre todo para los niños pequeños que suelen estar en la zona.

Al preguntar al Ayuntamiento de Cáceres cuántas sanciones ha puesto en lo que va de año a dueños de perros, su gabinete de prensa ha señalado que se han tramitado 14. Cinco de ellas son denuncias firmes puestas en los meses de febrero, marzo, mayo, junio y septiembre, y otras nueve están en proceso.

Las sanciones se han impuesto por no tener los perros licencia, por no llevarlos con bozal en el caso de ser peligrosos, o por llevarlos sueltos, sin correa o cadena. Todos tienen que ir atados, sean o no peligrosos.