Cantos para el Papa y arte bajo la luna llena

Como otras poblaciones de Extremadura, Cáceres también ha sido esta semana lugar de paso para los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) ... que se celebra en Lisboa con el papa Francisco. La capital portuguesa no tiene capacidad para hospedar a las cientos de miles de personas que acuden a la cita, y muchas de ellas se han tenido que repartir por los alrededores en una especie de onda expansiva que también ha llegado a Cáceres, donde se ha podido ver a grupos cantando por las calles con sus guitarras y pancartas. Es el caso de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Segovia, cuya expedición se aloja en un centro religioso de la capital cacereña durante esta JMJ.

Pese al sopor veraniego, hay sitios que no cejan en su actividad cultural y mantienen la programación. Es el caso del Espacio Belleartes, que este viernes por la noche inauguró una nueva exposición. Las obras de la gallega Mai Ferreira en la muestra titulada 'Mádialeva' pueden verse hasta el 28 de agosto. Ferreira reconoce que empezó a pintar tarde, casi con 20 años, cuando sintió que «dibujar, y sobre todo pintar, me podía dar alas, era entrar un mundo imaginario, creado por mí a mi medida, donde las cosas y los hechos no eran como todos creían que tenían que ser, sino como yo quería que fueran».

Como en cada luna llena de verano, el colectivo Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) ha celebrado esta semana una nueva edición de Plena Moon, en esta ocasión en un escenario de lujo como el Museo Vostell Malpartida, el pasado martes 1 de agosto. Lo ha hecho además con un atractivo cartel que ha incluido una veintena de actuaciones y acciones culturales repartidas en tres escenarios por los que pasaron desde las 21.30 horas gente como el poeta Juangra Jiménez, el literato Andrés G. Morillo, los músicos Fernando Agúndez y Adrián López Martín, la compañía aSymbol Danza, el dúo acústico Silver Moonlight o la cantautora Vicky González, con actuaciones intinerantes de la payasa María Bris y el tenor Alonso Torres, entre otros.

También el día 1 se llevó a cabo una nueva sesión de los talleres de ajedrez que están organizando durante los meses de julio y agosto la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' y el club Ágora Ajedrez. El taller consistirá en un total de ocho sesiones, cada una con dos grupos, uno de iniciación para los que quieran aprender a jugar, y otro de perfeccionamiento para los que ya tienen más práctica.

La actividad va dirigida a personas mayores de seis años. Cada sesión es independiente y se puede acudir tantos días como se desee. El taller tiene lugar en la sala multiusos 'Vicente Paredes Guillén' (planta baja). Aún quedan tres sesiones los días 8, 22 y 29 de agosto a partir de las 11 de la mañana para quienes se quieran animar a introducirse en este apasionante deporte lleno de beneficios mentales y físicos para quienes lo practican.

Los niños y niñas que participan en los campamentos urbanos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) recibieron esta semana la visita de la concejala del área, Encarna Solís, para inaugurar la nueva quincena, en la que a las actividades habituales del campamento se añadirán visitas a la Policía Nacional y la Policía Local para que los niños conozcan el funcionamiento de los cuerpos de seguridad que trabajan en la ciudad. También irán al ayuntamiento. «Se trata de excursiones que nunca antes se han realizado, por lo que las consideramos de gran importancia para estos jóvenes ya que fomentan la educación en valores», dijo la concejala.

Los campamentos urbanos del IMAS están destinados a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Se desarrollan a lo largo de cuatro quincenas (del 3 al 14 de julio; del 17 al 28 de julio ya finalizadas); del 1 al 14 de agosto y del 16 al 29 de agosto) en horario de 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y tienen ya todas sus plazas ocupadas, por lo que el IMAS se está planteando ampliarlas de cara al próximo año. La gestión corre a cargo de dos empresas especializadas: Pebetero, en el Pabellón Juan Serrano Macayo; y Animatx, en el Pabellón Polideportivo San Jorge.

El programa Documento del Mes del Archivo Histórico Municipal no para tampoco en agosto. Actualmente se puede ver en el Palacio de la Isla el libro en el que se recogen las ordenanzas originales de Cáceres y dos cartas de los Reyes Católicos que regulan, entre otras cosas, el uso de las dehesas de la villa y el precio a pagar por su arrendamiento. Estos tres documentos están recogidos en la confirmación que hace el rey Carlos V y en la del rey Felipe III, que es el autor original del legajo, firmado el día 18 de junio de 1604 en Valladolid.

Como confirmación de un documento auténtico, aparecen las firmas de los escribanos públicos junto a la colocación de un sello de plomo pendiente de hilos de colores azul, rojo y amarillo. Se puede ver en horario de 08.30 horas a 14.30 horas.

Y para terminar, una mención a las Cenas con Jazz del Mastropiero, un programa que combina música y gastronomía en las noches de verano los martes y los miércoles, y que esta semana ha contado con la actuación de los cacereños Joaquín de la Montaña Trío en el que ya se conoce como el Festival de Jazz de Cáceres.