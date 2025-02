La cantera de los costaleros pega con fuerza en Cáceres

«Ignacio, Beatriz, Silvia, Juan... ¿No está Juan?». Eduardo Martínez, el mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud va cantando nombres y los protagonistas aparecen y se echan la carga encima. No es una mañana cualquiera en el Paseo Alto. La ... ermita de los Mártires volvió a ser este domingo el lugar elegido para uno de los actos más esperados, una tradición que además marca de alguna manera el inicio de la cuenta atrás para la Semana Santa: la 'igualá'.

«La talla es importante. Deben ir todos los hermanos con la misma medida en cada palo y si hay una diferencia de un centímetro o dos, se les pone un taco de madera para igualarlos. Se pretende que vayan todos a la altura del mayor de cada paso», relata el presidente de la Cofradía, que cuenta con el apoyo en las labores de organización de los más veteranos.

Ampliar La medición se lleva a cabo en una estructura con dos bloques de cemento de 30 kilos. JORGE REY

«Llevo dos años como mayordomo. Como capataz, desde 2013 que empezamos Álvaro y yo –menciona a su compañero–. En 2019, cuando salió por primera vez la Virgen, él se quedó con el Cristo y yo con la Virgen. Como cofrade, desde muy pequeño», explica mientras cada uno de los participantes en el 'tallaje' van pasando por allí.

Fabricación casera

La medición se hace en un aparato de «fabricación casera» que diseñó un cofrade ya fallecido. Cuenta con una estructura y dos bloques de cemento. El peso es de unos 30 kilos.

Si hay una nota dominante esa es la juventud de los participantes. La cantera de los costaleros cacereños pega fuerte, tal y como demuestra la presencia de un grupo de más de veinte adolescentes en las escalinatas de la ermita. Uno de ellos es Raúl Delgado. «Esta es la segunda vez que voy a participar como costalero. Es una experiencia diferente. No es lo mismo cargar a costal que a hombro», puntualiza. Aclara que no solo es cuestión de ganas sino de resistencia física:« Te cae todo el peso entre cuello y espalda. Te tiene que gustar y ponerle pasión», resume. «El año pasado me fascinó hacerlo», confiesa».

«Estuve esperando a cumplir los 18 para cargar», explica Lucía Mellado». Para su amiga Silvia Merideño, de 19 años, es la primera vez

También será la segunda experiencia para Lucía Mellado, de 19 años. Estuvo esperando a cumplir los 18 para poder cargar, admite.

«Nos ponen unos tacos para ajustar las alturas. Es un esfuerzo importante. La procesión dura cuatro horas. Acabas cansada y con mucho calor pero cuentan más las ganas», detalla.

Silvia Merideño tiene 19 años y sigue la Semana Santa desde niña. Será su debú como costalera:«Esta es una de las procesiones más bonitas. Mis amigos salen y quería probar. Me da un poco de miedo, aunque me puede la ilusión».

La 'igualá' de las cuadrillas de costaleros de los pasos de Jesús de la Salud y María Santísima de la Estrella animó la mañana del domingo en el Paseo Alto. A la entrada los participantes rellenaban las fichas con sus datos personales, luego la Cofradía las documentaba con sus alturas y su lugar exacto para participar en la gran cita del Lunes Santo.

Los costaleros certifican que acuden por voluntad propia y «devoción cristiana», a la vez que se comprometen por escrito a renunciar a cualquier tipo de indemnización en caso de sufrir algún daño. También aseguran estar en perfectas condiciones de afrontar el reto de cargar a costal.

En 2023 fueron 90 costaleros en la hermandad pero este año el objetivo es pasar del centenar e incluso llegar a más. «Tenemos muchas ganas de Semana Santa. En cuanto pasan los Reyes empiezan los costaleros a hablar», reconoce Eduardo Martínez. En la Salud los ensayos arrancarán el día 29.