¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Voluntarias del hogar de mayores de la Plaza, en Cáceres, junto a la montaña de cofines confeccionados para ser donados a los hospitales. JORGE REY

Cáncer de mama: Mujeres que abrazan con hilo y aguja

Alumnas del centro de mayores de la Plaza, en Cáceres, confeccionan cojines para pacientes recién operadas

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

«La gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. ¡Mucho ánimo!». Este es uno de los mensajes que ... alumnos de Primaria de Cáceres han escrito para pacientes recién operadas de cáncer de mama. Estos textos, manuscritos, van junto a cojines en forma de corazón elaborados por voluntarias del centro de mayores de la Plaza Mayor de Cáceres.

