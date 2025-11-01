Cáncer de mama: Mujeres que abrazan con hilo y aguja

«La gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida. ¡Mucho ánimo!». Este es uno de los mensajes que ... alumnos de Primaria de Cáceres han escrito para pacientes recién operadas de cáncer de mama. Estos textos, manuscritos, van junto a cojines en forma de corazón elaborados por voluntarias del centro de mayores de la Plaza Mayor de Cáceres.

Las autoras de estos corazones solidarios –es así como se denomina este proyecto– entregaron este viernes las más de 350 piezas elaboradas durante el curso pasado a los hospitales de la ciudad. Van dirigidos, en concreto, a los servicios de Cirugía General, Cirugía Plástica y Ginecología del Complejo Hospitalario de Cáceres. El acto de entrega tuvo lugar en el centro de la Plaza.

«Son unos cojines especiales, anatómicos, que se adaptan a la forma del brazo», detalla Carmen Bohoyo, directora de las instalaciones al tiempo que destaca que este año la Fundación La Caixa –que financia la iniciativa– ha seleccionado este programa a nivel nacional como ejemplo de buenas prácticas. Un grupo de voluntarias se desplazará el 6 de noviembre a Madrid para compartir su experiencia.

Bolsas de drenaje

Inés María Pérez, miembro de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx), es una de las impulsoras de este proyecto. «Hace 13 años tuve cáncer de mama. Y hace 12 años fue cuando hicimos la primera entrega de los cojines. Cuando te operan te vas a casa con una herida en el costado. El cojín hace que no te moleste el roce del brazo con la herida. Y, a la hora de dormir, el cojín evita que te eches sobre el brazo de la mama operada con el fin de que el brazo no se inflame por el tema del linfedema», detalla. Estos cojines terapéuticos están confeccionados en tela de algodón, en forma de corazón y con un peso específico.

Con las telas sobrantes, las voluntarias confeccionan bolsas de drenaje. «Los cojines se entregan a las mujeres operadas de cáncer de mama cuando salen del quirófano o al día siguiente», explica Inés María Pérez. Las bolsas, agrega, son para cualquier paciente.

Según una información reciente publicada por este diario, El SES (Servicio Extremeño de Salud) detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado. Este programa, que llevan a cabo todas las regiones del país para reducir la mortalidad de esta enfermedad mediante la detección temprana del tumor, está en el punto de mira después de que en Andalucía se haya detectado un fallo que ha afectado a miles de mujeres.