Canal de Isabel II ha denunciado a 127 personas desde 2015 por consumir agua sin pagarla Un vecino de Aldea Moret muestra el corte de agua en dos viviendas de la calle Germán Sellers. :: J. Rey La zona más afectada es Aldea Moret, donde hay vecinos que se quejan de que les cortan sin avisar SERGIO LORENZO CÁCERES. Lunes, 22 octubre 2018, 08:14

Son cerca de la una de la tarde y trabajadores de Canal de Isabel II entran en el portal número 19 de la calle Germán Sellers de Paz. Contando con la presencia de agentes de la Policía Local se adentran en un pasillo y se dirigen a la zona de los contadores del agua de una planta, dejando sin servicio a dos viviendas. Cuando se marchan, varios vecinos van a esa zona en donde hay cinco tomas de agua para otros tantos pisos. Hay cinco tuberías paralelas, pero mientras en tres se comunican los extremos teniendo contadores de agua en medio, en dos el paso del agua está cortado. No hay tubería por la que pase el agua, ni tampoco contador.

Un vecino exclama: «Le han cortado el agua a (dice el nombre), ya verás cuando venga a su casa y al hacer la comida vea que no tiene agua».

Un vecino de otra vivienda, Francisco Carrere, se queja porque a él también le han cortado el agua. «Nos la cortan cuando quieren, sin avisar y tenemos niños que no pueden ir aseados al colegio». Él insiste en que quiere pagar el agua que consume, «pero no me ponen un contador porque estoy ilegal en el piso».

Colocan un latiguillo flexible para conectar la acometida general con la tubería de su vivienda

Vecinos de Aldea Moret señalan que la concesionaria del servicio de agua en Cáceres, Canal de Isabel II, es bastante activa a la hora de controlar el consumo ilegal de agua.

La Fiscalía de Cáceres también lo destaca en su Memoria. Señala que en los últimos años se han incrementado los juicios leves con asistencia del fiscal, ya que «hay un mayor número de denuncias por delitos de estafa por internet, usurpación de inmueble y defraudación de fluido, especialmente de agua, a raíz de la nueva concesión de este servicio a la empresa Canal de Isabel II, que ha interpuesto numerosas denuncias».

Los datos que proporciona a este diario la propia empresa señala que desde el año 2015 ha denunciado a 127 personas por estar consumiendo agua sin pagarla.

En 2015 fueron 62 casos, en el 2016 bajó el número de denuncias hasta las 18, subió en 2017 a 41 denuncias, y en lo que va del año 2018 son 6 las presentadas. La zona en donde más cortes de agua llevan a cabo es, sobre todo, el barrio de Aldea Moret.

Los denunciados son condenados por consumir ilegalmente el agua. Siempre suelen hacer lo mismo: poner un latiguillo flexible que comunica la acometida general con la tubería de su vivienda.

Normalmente les suelen condenar a pagar una multa de 270 euros además de abonar a Canal de Isabel II el agua consumida ilegalmente. Si son insolventes, por lo general son condenados a hacer trabajos en beneficio a la comunidad, pero esta manera de actuar puede llevarles unas semanas en la cárcel si tienen antecedentes penales.