La Cañada se queja porque las obras de la vía del tren, en Cáceres, en plena noche impiden dormir

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 27 de octubre 2022, 20:47

Las obras en la salida de Cáceres en la vía del tren se han convertido en un quebradero de cabeza para Adif, con incidencias ... dos días seguidos. Sin embargo, los únicos damnificados no son el administrador ferroviario y los propios usuarios del servicio. En La Cañada están que trinan los vecinos que viven más próximos a la propia vía. Se quejan de ruidos y luces que perturban su descanso ya que las obras se están ejecutando por la noche. «Empiezan a las nueve y ya no paran», se lamenta Juan Carlos San Vicente. Es el presidente del colectivo vecinal y asegura haber tratado este problema con el concejal de Fomento, Andrés Licerán, para informarle del malestar existente. «Me dice que el Consistorio no puede hacer nada, que no es una obra suya y que además tienen permiso», señala.

En el equipo de Gobierno indicaron ayer que el edil recibió un mensaje de wasap sobre este asunto y recordaron que el bando de silencio no está operativo, ya que se suprimió durante el mandato del PP. Adif, por su parte, puntualiza que no conoce «con detalle» esas quejas. «Son obras de renovación en las que se cambia el carril, la traviesa y el balasto, que son los principales elementos de la vía al completo», destaca el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. «El problema es que las obras las hacen por la noche, con las consiguientes molestias. A mí no me afecta tanto porque vivo en la otra parte, pero para los que están más cerca, es más difícil», apunta Juani, otra vecina. Entre los perjudicados, el propio presidente. «Comienzan muy pronto y se tiran toda la noche. El Ayuntamiento dice que no es competencia suya, que tienen autorización, pero los que lo sufrimos somos los que estamos allí. Yo me levanto a las seis de la mañana y mis hijos no eran capaces de dormir». Juan Carlos San Vicente alude no solo al ruido de las máquinas y los operarios, sino también a las luces que esta intervención requiere y que se les cuela por las ventanas en plena noche. «Llevan al menos un mes y no sabemos cuánto va a durar», asume resignado. «Me levanto a las seis de la mañana para trabajar y mis hijos no pueden dormir» JUAN CARLOS SAN VICENTE «Si no cierras la ventana es insufrible. Esto solo pasa aquí, que nos tragamos todo. Es impensable que se autorizase una obra de noche en el R-66, por ejemplo», zanja el asunto. Otros vecinos consultados confirman que han tenido problemas para dormir alguna noche. Pero creen que se puede resolver cerrando las ventanas y aislándose. «Alguna empatía debemos tener con los propios trabajadores que hacen el esfuerzo de estar ahí de noche para que no se vea afectado el servicio de tren», comenta otro residente. Ampliar Maquinaria pesada junto a la vía del tren a la salida de Cáceres. JORGE REY El daño sería mayor si no hubiese tren por trabajar de día, según Adif «Mi reconocimiento a esos trabajadores que están haciendo un esfuerzo extra por la noche para que los extremeños podamos seguir utilizando el tren», escribió en redes sociales el diputado socialista César Ramos. Ese comentario hizo reaccionar a los propios vecinos que aluden a las molestias que deben afrontar con martillos percutores, maquinaria pesada y todo tipo de ruidos de madrugada. «Tengo las obras a 15 metros. Imagina lo que supone eso», resume Juan Carlos San Vicente. La actuación la ejecuta la unión temporal de empresas (UTE) Sacyr Construcción SA-Sacyr Neopul SA Sucursal España. Los trabajos nocturnos son la «única manera de compatibilizar las obras con la circulación normal de los trenes en sus horarios habituales. La otra alternativa es cortar el tráfico ferroviario y trabajar de día, pero si se elige esa opción seguro que se perjudicaría a un número mayor de ciudadanos», aclara Adif. El Ayuntamiento refrenda esa postura. Desde el equipo de Gobierno se indicó que trabajar por la noche permite que el servicio de trenes de Cáceres no se vea afectado durante el día. En cualquier caso, aclara, no se trata de una obra municipal.

