El camping teme que le perjudiquen las actividades de ocio en el Príncipe Felipe

Los gestores del camping de Cáceres, situado a escasos metros del estadio Príncipe Felipe, han mostrado su preocupación por el reciente levantamiento de cargas de los terrenos donde se asienta el campo de fútbol del CP Cacereño, ya que temen que los proyectos que se pretenden realizar puedan dañar el descanso y la convivencia de los usuarios del camping, por lo que piden que se regulen las actividades para no tener consecuencias negativas. Mencionan en concreto la terraza del verano, que ya funcionó el año pasado, y los conciertos

Los responsables del camping aseguran en ese sentido que, cuando se ha producido algún tipo de evento en el estadio se ha llamado «en multitud de ocasiones» a la policía por el volumen de la música, ya que los campistas no podían dormir. No se oponen a que el estadio se dote de usos que no sean deportivos, pero piden que ese uso lúdico sea compatible con el camping, que es un alojamiento turístico.

Además del ruido, les preocupa también la acumulación de jóvenes en el perímetro del estadio, haciendo botellón con música muy alta y además dejando residuos, con los problemas de salubridad que conlleva, lo cual no es compatible de manera permanente con el camping y le podría perjudicar notablemente.

Los responsables de esta instalación, que es una concesión municipal, han expresado estos temores en una reunión con la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Raquel Preciados. «De igual manera que se está dando un trato cuidadoso a otro tipo de alojamientos turísticos en la ciudad, piden que atiendan sus demandas porque está funcionando muy bien pero está desatendido», indicó Preciados, quien visitó las instalaciones junto al gerente, Nemesio Vivas, el cual ha pedido que se busque «un equilibrio para que nadie salga perjudicado».

El camping es una concesión municipal con un contrato de cesión para la explotación (el suelo y las instalaciones son públicas), si bien la nueva gerencia realizó una inversión importante de adecuación. Tiene 129 parcelas, 10 bungalows, ocho habitaciones, piscina, terraza de verano, cafetería y restaurante, supermercado, gimnasio y parking.

También demandan que el autobús urbano pare durante todos los días de la semana, ya que en la puerta hay una parada de la línea 5, pero solo se utiliza los sábados y domingos. Este camping tiene mucha ocupación, y con un perfil internacional ya que es un lugar de paso de los viajeros que van hacia el Algarve o el norte de Marruecos.