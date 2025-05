El Campeonato de España de escalada se aleja de Cáceres. Aunque más de 1.200 personas disfrutaron el año pasado en una cita que sirvió ... para ensalzar al extremeño Alberto Ginés, escalador nacido en la ciudad y que se coronó oro olímpico en Tokio 2021, esta vez la fecha no incluye el nombre de la capital cacereña en el calendario oficial. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada reservaba para Cáceres esa última y decisiva prueba del año. Era la tercera de la Copa de España de bloque y velocidad. Ya se han elegido otras dos sedes para las citas anteriores de este curso, Cuenca (13 y 14 de abril) y Móstoles (25 y 26 de mayo). En el caso de Cáceres, existen dudas y en la Comisión municipal de Turismo y Deporte celebrada el pasado martes comenzaron a despejarse cuando la concejala Noelia Rodríguez fue preguntada al respecto por esa celebración y su vuelta a la ciudad.

Fue el concejal del grupo socialista Antonio Bohigas el que sacó el asunto a colación y lo hizo con una pregunta directa: cuándo se podrá ver en Cáceres de nuevo el Campeonato de España de escalada. La respuesta de la edil del PP fue que no está previsto repetir. Así lo ha denunciado el propio Antonio Bohigas que cree que el Ayuntamiento «tira por tierra el trabajo anterior realizado los dos últimos años».

«La respuesta de la concejala es que no se hará. Es un grave error», aseguran en el PSOE

«Era el Consistorio el que impulsaba esta competición gracias a la figura de un oro olímpico de la ciudad como Alberto Ginés. ¿Y ahora qué? ¿Se pierde? ¿Y qué pasa con el rocódromo de la Ciudad Deportiva? La inversión llegó al millón de euros», explica Bohigas sobre esa actuación iniciada durante el gobierno regional socialista de Guillermo Fernández Vara.

«Se reventó la Plaza»

«Es una oportunidad extraordinariamente positiva para posicionar la imagen de Cáceres y nuestro patrimonio», presentó el anterior alcalde, Luis Salaya, la primera edición de la Copa de Escalada que reunía en la capital a los mejores especialistas del país.

En 2023 la cita fue un éxito en la Plaza Mayor. «Se reventó la plaza, estuvo bien», habían admitido los organizadores sobre la convocatoria del año anterior.

El Ejecutivo local anunció el pasado viernes la candidatura para que Cáceres sea elegida ciudad europea del deporte. Entre los avales, el Consistorio menciona haber acogido «eventos de gran nivel como el World Padel Tour, la Vuelta Ciclista a España, la European Paracycling Cup o el Gran Premio de Campo a través con más de cincuenta años de historia».

No se hace una sola mención al Campeonato de España de escalada, lo que traslada también la idea de que esta vez no tiene muchas opciones. «La respuesta de la concejala es que no se hará. Es un grave error», lamenta Antonio Bohigas. Añade que sería «duro» que esa competición fuese para otra ciudad extremeña con el apoyo de la Junta y la renuncia del Ayuntamiento.