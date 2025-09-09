Una campaña recorrerá 14 municipios cacereños para animar a la lectura

REDACCIÓN cáceres. Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres y la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) han puesto en marcha una nueva edición de la campaña de animación a la lectura y la escritura, bajo la denominación de 'Tesoros de papel', que esta temporada llegará a catorce localidades de la provincia.

Este año, la iniciativa 'Tesoros de papel' gira en torno a la tradición oral de los pueblos, «reflexionando sobre cómo nos vemos y cómo nos ven», informa la organización en nota de prensa.

La campaña, que se desarrolla desde 2005, tiene como objetivos dinamizar las bibliotecas o salas de lectura; fomentar el hábito lector y de escritura mediante actividades lúdicas; poner en valor el libro como objeto de aprendizaje y entretenimiento; conservar y difundir el patrimonio lingüístico y cultural extremeño; y estimular la curiosidad del público a través de la palabra.

En 2025, la campaña recorrerá las bibliotecas y agencias de lectura Albalá, Barrado, Guijo de Coria, Jarandilla de la Vera, Ladrillar, La Granja, Portezuelo, Puerto de Santa Cruz, Rosalejo, Segura de Toro, Torrejón el Rubio, Valdelacasa del Tajo, Valverde del Fresno y Villamesías. Allí se desarrollarán diferentes actividades dirigidas al público infantil, juvenil y adulto en las localidades participantes.

También se llevarán a cabo talleres para público infantil en los que la ilustración, la escritura y la narración oral estarán presentes para facilitar que los niños y niñas de estos municipios puedan conocer mejor su biblioteca.

Durante el taller vivirán la experiencia de disfrutar de los libros y la lectura y aprenderán que en una biblioteca además de leer se puede jugar, hablar y compartir.

Para público joven y adulto se ha programado un taller de oralidad y de escritura. También habrá una exposición sobre esa tradición oral, folclore, saber popular... que tienen la característica de que, además de ser tradicionales y orales, son anónimos. El horario de visita de la muestra será el de la biblioteca o el del espacio expositivo de cada localidad.