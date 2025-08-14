Campaña para concienciar a los niños de los peligros del sol para la piel

Redacción CÁCERES. Jueves, 14 de agosto 2025, 07:55 Comenta Compartir

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha puesto en marcha una campaña para concienciar a más de 2.000 niños sobre la importancia de proteger la piel del sol, que se ha venido desarrollando durante todo el verano en campamentos y piscinas, y que ha llegado a más de una treintena de localidades de la provincia.

Esta campaña, que se inició a finales de junio y continuará hasta el 31 de agosto, recorrerá un total de 35 localidades, entre las que se encuentran, además de la capital cacereña, municipios como Hervás, Albalá, Valencia de Alcántara, Plasencia, Coria, Garrovillas de Alconétar, Jaraíz de la Vera y Miajadas. En ellos se han desarrollado más de 50 talleres, principalmente en campamentos y piscinas, dirigidos a niños de entre 3 y 12 años.