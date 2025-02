Los caminos de Salaya y Salvemos la Montaña se separan por su posición sobre la mina de Cáceres

Claudio Mateos Cáceres Miércoles, 8 de junio 2022, 10:55 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

«Si lo que dice la empresa es verdad y la mina a cielo abierto está descartada puede ser un proyecto beneficioso para la ciudad, pero hay que analizarlo; si la posición de la plataforma es de oposición al proyecto sin verlo y sin ir más allá, aquí se separan nuestros caminos». Estas declaraciones realizadas por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en la cadena Cope sobre la mina de litio de Cáceres han generado un gran malestar en la plataforma Salvemos la Montaña, que ha emitido este miércoles un comunicado en el que afirma que el alcalde «se equivoca», y le desea que «duerma tranquilo a partir de esta separación de caminos por haber abandonado una postura que ahora llama populista».

Se refiere a un término utilizado por Salaya en la misma entrevista radiófónica, en la que ha dicho que podría haber mantenido una postura «populista» en relación a la mina hasta las próximas elecciones y después cambiarla, pero que ha preferido poner el interés de la ciudad por encima de los electorales.

Ya por la tarde y una vez conocida la reacción de Salvemos la Montaña, Salaya ha dicho en declaraciones a HOY antes del acto de inauguración del Festival de Teatro Clásico que «independientemente de discrepancias» reconoce la labor realizada por la plataforma para lograr el «hito» de haber descartado la mina a cielo abierto. No obstante, ha señalado que «tienen que entender que yo soy alcalde de toda la ciudad, no de un colectivo concreto o de los que piensan de una manera».

Lo que parece un inicio de ruptura entre Salaya y Savemos la Montaña, que hasta hace pocos días mantenían un discurso paralelo de rechazo absoluto al proyecto y que el lunes mantuvieron una reunión, comenzó a fraguarse el pasado 25 de mayo, cuando el alcalde recibió en el ayuntamiento a Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies, la nueva firma con la que opera la australiana Infinity Lithium. Ese día Salaya dijo que, aunque mantenía el rechazo, sí le parecía que una mina bajo tierra es menos dañina para la ciudad que una a cielo abierto, lo cual se interpretó ya entonces como un primer paso de apertura, al menos a estudiar el nuevo proyecto una vez que se presente.

La respuesta

La respuesta de Salvemos la Montaña ha sido contudente. Asegura en su comunicado que «la Plataforma no se enroca en el 'no porque no', como parece creer el alcalde, más bien al revés, somos el colectivo ciudadano que mejor y más profundamente ha estudiado el proyecto de mina a cielo abierto, el único que se ha registrado oficialmente hasta la fecha». Recuerda además que «no hemos podido analizar el proyecto de mina en galería porque no existe, ni se ha presentado en ninguna administración».

Asegura el colectivo que también ellos están deseando tener al completo el nuevo proyecto «para estudiarlo tan profundamente como el anterior y dejar claras las afecciones ambientales y para la salud que sufriríamos las cacereñas y cacereños, en el hipotético caso de que se llevara a cabo». Indican en ese sentido que han pedido en varias ocasiones a través de las redes sociales y en distintas entrevistas que la empresa lo publique cuanto antes «para que cualquier persona interesada pueda consultarlo y sacar sus propias conclusiones». «Esta empresa minera nunca lo ha hecho y eso hace sospechar y desconfiar, están vendiendo algo que no existe, y las sospechas se agravan con el conocimiento de los antecedentes y de la trayectoria que hemos venido observando de esta empresa extractiva durante estos cinco años de acumulación de expedientes sancionadores y multas pecuniarias», recalcan.

Afirma Salvemos la Montaña en segundo lugar que lo que se conoce del proyecto es «únicamente lo que muestran en sus presentaciones comunicativas y de marketing en nuestra ciudad, y sobre todo en Australia, país donde Infinity Lithium tienen que dar cuentas más detalladas a sus inversores por las imposiciones de la bolsa australiana, para que sigan confiando en sus acciones y con la obligación de hacer creer que el proyecto va a comenzar a instalarse de manera inminente».

Nadie lo ha visto

Puntualiza la plataforma que «ni el alcalde ni nadie que conozcamos ha tenido acceso o ha visto este proyecto completo o sobre documento técnico u oficial», y asegura que la empresa minera pidió la retirada de un artículo de prensa donde se daban detalles sobre las investigaciones que poseen sobre la mina, sobre el escaso porcentaje de mineral que han resultado de las muestras o testigos extraídos y analizados en China del subsuelo del valle de Valdeflores, así como de «la escasa credibilidad que otorgan a este proyecto». «Todo esto se publicó para los inversores en Australia, pero aquí lo quieren ocultar por algún motivo», señala.

Por otra parte, dice Salvemos la Montaña que «en base a los retazos que han ido dando del proyecto y consultados diversos expertos, tenemos que concluir que no parece un proyecto realista como ya hemos ido detallando en diferentes mensajes en redes sociales», ya que «no existe ninguna mina con estas características tan 'sostenibles' en ningún lugar del mundo, ni está desarrollada eficientemente la maquinaria eléctrica pesada que prometen que utilizarían en el procesado 'verde' que dicen».

«Ni Tecnología Extremeña del Litio, ni Extremadura Mining, ni Extremadura New Energies, ni Infinity Lithium, ni ninguna de sus empresas pantallas han sido admitidas en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ni están dentro del consorcio creado al efecto, denominado Venergy+», hace notar la plataforma, que cree que es porque «el proyecto San José de Valdeflores no tiene 'valor añadido', según los criterios de la Comisión Europea, por eso no se va a beneficiar de los fondos europeos para la recuperación».

La plataforma confía en que «con unas elecciones tan cerca, el alcalde entienda esta postura y comprenda que la Plataforma no mantiene un 'no porque no', sino un 'no para analizar el proyecto al detalle' y para proteger a la ciudad y a todo su patrimonio, tanto el natural como el cultural». Consideran que la ciudad debe mantener su actual calidad de vida y creen que se puede atraer población y puestos de trabajo gracias a proyectos que están surgiendo de tipo tecnológico, digital, de servicios, turísticos y sostenibles en el tiempo

Salvemos la Montaña concluye diciendo que desea que «el alcalde duerma tranquilo a partir de esta 'separación de caminos' con la Plataforma y que descanse mejor por haber abandonado una postura que ahora llama 'populista', y que parece que mantenía con respecto a la mina de la Montaña de Cáceres».