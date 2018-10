El camello acusado de violar a su cliente en Plasencia declara que fue una relación consentida La madre del acusado le tapa la cara con el sombrero del padre. :: L. C. Tanto el fiscal como el abogado de la presunta víctima piden que sea condenado a 14 años de prisión SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 24 octubre 2018, 08:02

La madre de Juan José P. S. fue rápida, ayer por la mañana, para evitar que los medios de comunicación sacaran el rostro de su hijo. Cuando apareció esposado en el interior del Palacio de Justicia, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional, ella quitó el sombrero a su marido y con él le tapó completamente la cara a su hijo hasta que entró en la sala de vistas de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres. Allí iba a ser juzgado por una supuesta violación que cometió cuando estaba vendiendo droga en las inmediaciones del barrio de San Lázaro. En la sala no había peligro de que los fotógrafos y cámaras le sacaran ya que el juicio era a puerta cerrada. Antes sólo eran a puerta cerrada los juicios en los que las víctimas eran menores, pero últimamente también se celebran a puerta cerrada los relacionados con agresiones sexuales. Ayer no había medios de comunicación en la sala, pero sí estaban alumnos de prácticas jurídicas.

Juan José, que está actualmente en la cárcel cumpliendo condena por un delito de tráfico de drogas, era ayer acusado por una mujer que asegura que le fue a comprar droga en Plasencia y que la violó.

La supuesta agresión sexual ocurrió ya hace cinco años, el 16 de octubre del año 2013. Según la mujer a las seis y cuarto de la tarde fue a comprar droga al barrio de San Lázaro de Plasencia, conocido por su vinculación con el narcotráfico. Allí encontró a Juan José P. S., que le dijo que esperara un momento hasta que viniera con una dosis.

Según el relato de la mujer, cuando Juan José llegó le dijo que fuera debajo del puente que hay en la entrada del barrio, diciéndole que allí le entregaría la droga para que no fueran vistos por nadie cuando hicieran el cambio de dinero por la dosis. Cuando estaban debajo del puente, según el relato de la presunta víctima, una persona a la que no pudo ver le atacó por la espalda. Le colocó una toalla o una camisa en la cabeza y le obligó a que hiciera una felación a Juan José que estaba tumbado en el suelo, con los pantalones bajados. Después la persona que no pudo identificar la desnudó y la obligó a tener relaciones sexuales con Juan José.

Ella declaró que cuando terminó la agresión sexual, los dos hombres escaparon. Subió al puente y llamó al 112. Los servicios médicos que la atendieron comprobaron que tenía marcas en el cuello, en los pechos, y en los órganos genitales.

El acusado no negó en su declaración ante el tribunal que tuviera relaciones sexuales con su cliente, pero aseguró que fueron totalmente consentidas.

La víctima declaró por videoconferencia y mantuvo su acusación, que le pareció verosímil a la fiscal que pidió a la Audiencia Provincial que condenara al acusado a 14 años de prisión, que no pueda acercarse a la supuesta agredida durante diez años tras la pena de prisión que se le imponga, y que la indemnice con 30.000 euros por el daño moral y físico sufrido. La acusación particular pidió el mismo tiempo de condena, mientras que el abogado defensor solicitó su absolución al considerar que no hubo delito.