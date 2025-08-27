La Cámara de Comercio de Cáceres lanza su tercer programa para impulsar empresas emergentes

El Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de la Cámara de Comercio de Cáceres (C-LAB) abre el plazo de convocatoria de la tercera ... edición de 'Growth', programa de aceleración dirigido a impulsar el crecimiento y desarrollo de 'startups' (empresas emergentes) y emprendedores innovadores de cualquier punto de España.

Este programa gratuito y online tiene como objetivo afrontar los retos de transición energética, retener el talento en la región y fortalecer el ecosistema emprendedor, dando impulso a ideas de negocio que redunden en beneficio de la provincia de Cáceres. La nueva edición, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 21 de septiembre, está dirigido a proyectos de base tecnológica enfocados en 'agrofood', 'emerging tech' y 'energy', sobre las que trabaja C-LAB para que la innovación sea la base del impulso empresarial de la provincia cacereña.

Así, a través de Growth, las startups participantes recibirán formación especializada, asesoramiento individualizado y mentoría por parte de empresas e inversores del especial relevancia del ecosistema emprendedor nacional.

Estas empresas tendrán la posibilidad de recibir mentoría personalizada, tener acceso a recursos y herramientas que faciliten su crecimiento y escalabilidad, al igual que recibir financiación privada, a través del Club Privado de Inversión en Extremadura, Cáceres Investor Hub, y dar a conocer sus proyectos ante potenciales inversores y recibir premios económicos en un Demo Day que cerrará esta nueva edición.

Las empresas interesadas pueden formalizar su participación en la web o contactar con C-LAB en el correo info@cacereslab.com y por teléfono: 610 453 976.

C-LAB indica que 19 fueron las startups enmarcadas en la tercera edición, procedentes de Extremadura, Comunidad de Madrid, Cataluña y Valencia, entre otras regiones.

Cabe destacar que el centro C-LAB de la Cámara de Comercio de Cáceres, beneficiaria del Fondo Social Europeo, se enmarca dentro del programa de emprendimiento Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de España, cuyo objetivo es el de aumentar la actividad emprendedora en España y favorecer la creación de ideas y proyectos innovadores, utilizando la tecnología para aportar valor diferencial.

Señalar que en 2023 la Cámara de Comercio de Cáceres fue premiado con el galardón nacional de Cámara España por las actuaciones que desde C-LAB se están llevando a cabo para nutrir el ecosistema empresarial de Extremadura, con nuevos proyectos y retención de talento, teniendo como herramienta para ello el emprendimiento.