Han creado en Galicia una 'concejalía de la felicidad' para mejorar la vida de los vecinos. Pero todas las concejalías están para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿No?

Me gusta la palabra 'felicidad' en una concejalía, consejería o un ministerio. Hacer felices a los ciudadanos no es fácil y menos en verano y en una ciudad de interior. Aunque no imposible. Así que el otro día el alcalde reunió a los concejales y les dijo «Queréis la felicidad de los cacereños, pero la felicidad cuesta, y mas con este calor, pero aquí vais a empezar a pagar. Con sudor». Y se los llevo a todos a las huertas de la Ribera del Marco.

Es injusto no hacer nada hasta que llegue el otoño porque estamos pocos, hace calor o no tenemos río ni 'Faro'. Precisamente por eso hay que currárselo mas, por los que se quedan y por los que vienen.

Abrir las fuentes de la plaza es eficaz (cambian las caras solo con ver los chorros). Pero hay dos instrumentos mas poderosos aún para que el calor «no tape la ciudad» y sus posibilidades: la cultura y el ocio. Nuestro binomio cultura (activa) y patrimonio (vivo) también, como las fuentes, debe funcionar en verano. Eventos como 'Las Noches del Baluarte' (nuestro festi estival), el 'cine de verano en el Parque del Príncipe' y en el Foro de los Balbos (dónde ayer la Banda Municipal ofreció un guateque sinfónico/pop con Beatles, Abba o Mecano), o la iniciativa 'Plena Moon' de hace unos días (¿Y el teatro pa cuando?); son fuentes que refrescan. Así debe ser el verano en Cáceres.

No hay río, hay cine. No hay gargantas, hay música. No hay mar, hay cultura. Suena cursi como una fuente, pero funciona. La concejalía de la felicidad debe ser la Concejalía de Cultura.