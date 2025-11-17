HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En el antiguo local de Tiendas Rojo se dan los últimos retoques para la apertura este jueves de Santa Gloria. JORGE REY

La calle Pintores de Cáceres encara el final del año con dos nuevas aperturas de negocios

Santa Gloria inaugura este jueves su cafetería en el local de Rojo y Cáritas ocupa el espacio que dejó vacío Decathlon con una tienda de ropa de segunda mano

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:41

Se avecina la época navideña y Pintores, la calle comercial más castiza de Cáceres en pleno viraje hacia el turismo, afronta estas fechas con dos ... nuevas aperturas. El próximo jueves, día 20, echa a andar la cafetería Santa Gloria en el local que ha ocupado durante años Tiendas Rojo. Y, por otro lado, el viernes de la semana pasada Cáritas, a través de su empresa de economía social Remudarte con Moda re-, abrió en el espacio que dejó vacante la firma deportiva Decathlon una tienda de ropa de segunda mano.

