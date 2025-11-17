La calle Pintores de Cáceres encara el final del año con dos nuevas aperturas de negocios

Se avecina la época navideña y Pintores, la calle comercial más castiza de Cáceres en pleno viraje hacia el turismo, afronta estas fechas con dos ... nuevas aperturas. El próximo jueves, día 20, echa a andar la cafetería Santa Gloria en el local que ha ocupado durante años Tiendas Rojo. Y, por otro lado, el viernes de la semana pasada Cáritas, a través de su empresa de economía social Remudarte con Moda re-, abrió en el espacio que dejó vacante la firma deportiva Decathlon una tienda de ropa de segunda mano.

Se trata del segundo establecimiento que la franquicia hostelera Santa Gloria abre en la capital cacereña tras aterrizar el pasado verano en la calle San Pedro de Alcántara. Y lo hace de la mano del grupo cacereño de hostelería Tartagal. Contará con 12 empleados, según avanza Eduardo Jiménez, uno de sus socios.

Hay que recordar que hasta hace no mucho tiempo este céntrico local albergaba todo un clásico del textil en Cáceres. Fue en noviembre de 2024, hace justo un año, cuando la firma, con 57 años de historia, anunció su cierre y puso sus dos tiendas en liquidación, tanto la de Pintores como la de Antonio Hurtado. Santa Gloria ocupa el espacio de Pintores en régimen de alquiler.

Ampliar Interior de la tienda efímera de Cáritas, en Pintores 6. JORGE REY

Es la segunda apertura de hostelería que ha tenido lugar en esta céntrica vía en los últimos meses, después de que la firma de pastelería Botanicc se trasladara este verano de sitio, a un local más grande situado en la misma calle (el que ocupó durante años Mango). Esta mudanza vino acompañada de una ampliación del negocio, con la apertura en septiembre de una cafetería.

En la calle Pintores también se ha fijado Cáritas Diocesana para montar su tienda de ropa de segunda mano, la segunda de estas características que abre en la ciudad. Se inauguró el pasado viernes y, en este caso, se trata de una apertura efímera. Estará operativa hasta el próximo 13 de enero de 2026 en el local que dejó vacante la firma de deportes Decathlon en abril de 2024 para marcharse a su gran establecimiento situado en la avenida de las Arenas, junto al hipermercado de Carrefour.

Cáritas abrió su primera tienda de estas características en 2021 en la calle Gil Cordero de la capital cacereña y ahora llega a Pintores «para acercar a la ciudadanía cacereña y turistas opciones de consumo responsable de moda», se detalla desde Remudarte con Moda re-, que es la empresa de economía social promovida por Cáritas para llevar a cabo este proyecto. La tienda se llama Moda re- y tiene la particularidad de promover la inclusión social, ya que fomenta el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad. En el nuevo local trabajan dos empleados del plan de inserción de Cáritas.

Remudarte promueve además la economía circular y un consumo más responsable. Es la firma que gestiona la recogida de ropa en los contenedores rojos que hay repartidos por la ciudad. Tiene también una tienda itinerante que recorre mercados y eventos de la provincia.

Pintores y su zona de influencia serán sometidos en breve a un plan de choque para mejorar la estética de las fachadas con diversas actuaciones.