El Calerizo cacereño, la zona geológica donde se pierden los orígenes de la ciudad
CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 31 marzo 2019

El subsuelo cacereño no para de dar sorpresas. Es como si bajo nuestros pies, en ese terreno mágico y oscuro en el que nunca reparamos, se reprodujeran las señales que nos hablan de tiempos muy remotos. Para comprender el pasado e incluso el presente de la ciudad hay que tener en cuenta las rocas calcáreas que están en su interior y que tienen mucho que ver en el devenir de este territorio. Una vez más la geografía condiciona la historia, la antropología, la arqueología, la vida misma. El Calerizo es el motor de todo aunque la ciudad viva de espaldas a él.

Tres cuevas en la ciudad aglutinan una importante información sobre la prehistoria. Santa Ana, ubicada en el interior del Cefot, el Conejar, en Vistahermosa, y Maltravieso, ubicada en el parque del mismo nombre, establecen una línea temporal que ayudan a dibujar un amplio periodo de la evolución humana. Santa Ana recoge las primeras ocupaciones humanas de la provincia y se han extraído piezas animales de gran antigüedad, como un cráneo de hiena del Pleistoceno Medio cifrada en 350.000 años o un oso de hace 600.000. También hay una importante industria lítica y de caza. El Conejar, ubicada en las proximidades de la urbanización Vistahermosa, conmemoró el pasado 2016 100 años desde su descubrimiento por el arqueólogo y etnógrafo Ismael de Pan. En esta cueva también se han encontrado huesos de animales que vivían en el Calerizo, mamíferos, ciervos, caballos, cerámica y herramientas que dan cuenta del paso del Paleolítico al Neolítico, con una horquilla temporal que abarca desde los años 33.000 a 9.000 antes de Cristo.

En el año 1951 los barreneros que trabajaban en la cantera de la zona, los hijos de Telesforo 'El Francés', hallaron la cueva de Maltravieso de manera fortuita. Desde ese momento se establecería una intensa relación emocional de la ciudad con su cueva. A la curiosidad inicial por parte de la población siguieron muchas décadas de dejadez y descuido, tiempos en los que hasta la cueva accedió mucha gente sin límites, cuando se llegaron a hacer hogueras en su interior. Hasta el año 1995 no se empezó a hacer un control exhaustivo sobre el acceso de la cueva. Hace poco más de un año se produjo un importante descubrimiento que pondría Maltravieso en el foco del interés mundial.

Rubén Núñez Biólogo y divulgador «El hallazgo de Maltravieso debería haber supuesto una revolución, somos la cuna del arte rupestre»Juan Manuel Valadés Director del Museo de Cáceres «Tenemos unos yacimientos privilegiados tanto geológica como arqueológicamente»

Estudios de datación llevados a cabo por un grupo de investigación europeo concluyeron que una de las pinturas que se hallan en las paredes de esta oquedad tiene una antigüedad de al menos 66.700 años, más del triple de lo que se estimaba hasta el momento, ya que la edad de las célebres manos en positivo y negativo se fijaba en 20.000 años. La conclusión más interesante de este estudio es de tipo casi filosófico y habla de que los neandertales podrían ser los autores de estas pinturas, lo que hablaría de su capacidad simbólica. El asunto fue portada de la revista Science.

Apertura al público

Esta semana, durante la inauguración del actualizado centro de interpretación de Maltravieso se dio a conocer una novedosa medida, nunca antes articulada, que permitirá a 12 personas a la semana durante un año adentrarse por los 130 metros de profundidad de esta cueva. Es una fórmula experimental para comprobar cómo afecta la contaminación exterior a la cueva, según explicó la consejera de Cultura, Leire Iglesias. El descubrimiento, hace dos semanas, de dos cuevas en la zona del Carrucho, durante las obras construcción de la Ronda Sureste, ha añadido un elemento más de riqueza y también de incertidumbre al Calerizo.

El pasado 19 de marzo se llevó a cabo una visita técnica en la que se dieron algunos datos más sobre estas dos grutas. La primera consta de una profundidad de tres metros y medio y un espacio principal de más de diez. Está llena de llamativas estalactitas y estalagmitas. En la segunda hay más galerías y en ella se han encontrado algunos restos óseos y un resto lítico, un canto trabajado. Actualmente, tal y como se dijo el pasado jueves aún no hay resultados de las mediciones de georradar.

Juan Manuel Valadés es director del Museo de Cáceres. Remarca la importancia de las cuevas del Calerizo. «Son unos yacimientos privilegiados desde el punto de vista geológico y arqueológico, porque las tres cuevas que conocemos tienen un registro arqueológico interesante, y estas dos nuevas geológicamente son muy llamativas y eso es un atractivo añadido». Las ya conocidas como cuevas de El Carrucho, por la zona en la que están ubicadas, están en un estado más «puro» que El Conejar, Maltravieso y Santa Ana.

Estas tres cavidades han recibido durante años las campañas del equipo de Primeros Pobladores, codirigido por los paleontólogos y arqueólogos Antoni Canals y Eudald Carbonell. Cada una de estas tres cuevas tiene una situación diferente en lo que se refiere a la investigación. La Junta de Extremadura decidió en 2008 cerrar Maltravieso a las campañas que llevaban a cabo los Primeros Pobladores. Ahora, a pesar de que un comité ha decidido abrirla al público, continuará clausurada a los investigadores por el peligro ante el polvo que puede levantarse al excavar.

En la Cueva del Conejar ya se han dejado de hacer campañas porque esta cavidad está arqueológicamente agotada, es decir, que no se pueden sacar más restos relevantes.

Santa Ana es la única cueva que mantiene la investigación, que suele hacerse en el mes de septiembre. «Hoy por hoy es lo que hay, habrá que ver lo que pasa con las nuevas cavidades y sin son susceptibles de hacer alguna campaña arqueológica», explica Juan Valadés.

Rubén Núñez es biólogo y autor del blog 'Cáceres al detalle', en el que escribe artículos históricos sobre la ciudad. Él considera que Cáceres no valora demasiado el legado del Calerizo y de la Ribera del Marco. «Creo que vivimos de espaldas al Calerizo y a la Ribera, tenemos que entender ambos sitios como uno, Cáceres está donde está por estos recursos». Fue lo que permitió que aquí hubiera asentamientos, teniendo en cuenta la aridez general de la zona. «Una anomalía de un depósito de materiales calcáreos de la época del Carbonífero hizo que se creara una especie de vergel, un oasis en medio de un desierto granítico y cuarcítico, ha sido el motor hasta el siglo XVII».

Más impulso

Rubén Núñez considera que debe impulsarse el conocimiento de los restos prehistóricos. «Tenemos las pinturas rupestres más antiguas del mundo, que han demostrado que los neandertales pintaban y no ha habido una revolución». Núñez no comprende que no se haya impulsado más este hallazgo, quizás, apunta, por una competencia entre administraciones. «Debería haber congresos, carteles en Cáceres con las manos, debería haber habido una revolución absoluta, porque aparte de la Parte Antigua tenemos la riqueza prehistórica, no es Atapuerca, pero es muy importante», defiende. Cree que hasta que la prueba del Uranio-Torio no determine que hay otras pinturas rupestres en el mundo tan antiguas como las de Cáceres, debería explotarse y aprovecharse esta circunstancia. Sobre los nuevos hallazgos del Carrucho es muy tajante: «es mejor que la gente que se olvide de visitarla, pueden destrozar el patrimonio, dejemos que se hagan pruebas, aunque tarden mucho tiempo».