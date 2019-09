La cafetería bajo carpa del hospital de Cáceres logra la licencia y el SES quiere abrirla en 15 días Exterior de la futura cafetería del hospital universitario que sigue esperando la licencia municipal. :: HOY La instalación definitiva sigue a la espera de los permisos del Consistorio, que fija un tope de siete meses de uso para el entoldado provisional MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 24 septiembre 2019, 08:14

El Servicio Extremeño de Salud (SES) quiere que la cafetería provisional bajo carpa del nuevo hospital de Cáceres esté abierta en cuestión de 15 días. El pasado miércoles 18 el secretario general del Ayuntamiento firmó la notificación de resolución que otorga licencia a la empresa concesionaria para el montaje e instalación en el Cuartillo de un entoldado que hará posible cubrir una de las carencias detectadas en el centro sanitario, la del servicio de restauración.

Eso sí, desde el Consistorio se ponen condiciones. Lo hace en su informé técnico el área de Urbanismo, que fija en un máximo de siete meses el tiempo que podrá estar operativa la actividad hostelera en ese espacio. Se considera que tiene carácter temporal, a la espera de que la cafetería definitiva abra. El problema es que esa instalación que irá en el interior del hospital ni siquiera tiene todavía la licencia, tal y como confirmó el empresario adjudicatario César Martín Clemente, responsable de Servicios Hosteleros 13 SL.

Los trabajadores del Virgen de la Montaña, listos para trasladarse en las próximas semanas

«De la licencia seguimos sin saber nada aún, pero no podemos iniciar la obra mientras no contemos con ella», subrayó. En Urbanismo se matiza que ese permiso no depende tanto de la administración municipal como de que el papeleo y la documentación pertinentes estén completos. El asunto preocupa en el SES desde que se hicieron las primeras previsiones sobre la apertura del hospital universitario el pasado mes de enero. Se dijo entonces que antes del verano podría estar en marcha la cafetería, pero lo cierto es que la licitación no se resolvió hasta el pasado mes de julio con la firma del contrato entre la Junta y el adjudicatario. Finalizará en 2034.

La carpa funcionará como solución provisional, casi de emergencia, ante las quejas de numerosos familiares de pacientes que reclaman poder acudir a un lugar digno en el que comer un bocadillo o un menú. En este sentido, la cafetería bajo carpa viene a desempeñar esa función, más allá de la oferta reducida de las máquinas o las protestas el pasado verano por la imposibilidad de comer caliente, sino solo a base de bocadillos.

El empresario confía en poder tener la carpa en 15 días, pero admite que sigue pendiente de obtener el visado para la obra de la cafetería definitiva. Para su construcción y puesta en funcionamiento se requiere una inversión a cuenta del adjudicatario de medio millón de euros. Son exactamente 559.296 euros, según se establece en el pliego del concurso convocado.

De momento, la «carpa temporal» –así se define en el expediente que ha tramitado la sección municipal de licencias– permitirá disponer de cafetería y restaurante, aunque se resalta que «se determina en siete meses el tiempo de duración de esta actividad». Otros aspectos que se requieren a Servicios Hosteleros 13 SL son: nueva documentación en soporte digital, el certificado de la carpa en español, ya que viene en otro idioma, certificado de montaje por un técnico, medición acústica, licencia de desmontaje... No obstante, en el Ayuntamiento «se estima que puede accederse a lo solicitado, condicionado a que se presente y justifiquen las deficiencias observadas, muchas de ellas tras la instalación de la carpa».

4,9 euros Ese será el precio del menú en las futuras instalaciones de cafetería del nuevo hospital de Cáceres. Los servicios de hostelería incluyen medio menú del día por solo tres euros. El SES licitó el contrato por 15 años y un importe de casi 25 millones de euros.

La empresa responsable de los servicios de hostelería en los tres hospitales se prepara para echar el cierre en el de Nuestra Señora de la Montaña. Ayer a mediodía, poco después de las 13.30 horas, dos personas se comían un menú del día. Tocaban lentejas, magro y tortilla para empezar la semana. El precio, 4,85 euros.

Los trabajadores ya están listos para trasladarse en las próximas semanas. En un mes, es el mensaje que han recibido. 33 profesionales componen la plantilla de las cafeterías de la Montaña y el San Pedro de Alcántara. Siete de ellos pertenecen al primero. La obra de las instalaciones del hospital universitario debe ejecutarse en un plazo de cinco meses. La firma adjudicataria adquirió el compromiso de adelantar el plazo previsto en principio.