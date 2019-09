El cacique juerguista de Cuacos y el escritor que comió carne humana

No sé que sería de esta sección de la 'Moto de papel' sin la colaboración del viejo compañero Sanjosé, que ayuda a encontrar temas a este pobre periodista al que le abandona la inspiración.

Hace varias semanas, cuando al clarear el día daba de comer a las gallinas antes de ir a la Redacción, el difunto Sanjosé se me apareció junto al gallinero, ante la extrañeza de La Pasionaria (mi gallina roja), que durante bastante tiempo no dejó de mirarle fijamente, hasta que al ver que no suponía peligro volvió a pasearse con sus movimientos a lo Michael Jackson buscando comida.

–Vamos a ver – me dijo levitando sobre los tomates cherry del huerto –, hace ya un tiempo escribiste sobre 'La Dama Errante', la novela que Pío Baroja publicó en 1908, y que cuenta la huida de un médico y su hija de Madrid a Portugal, pasando por Extremadura. Entonces contabas que en el prólogo Baroja decía que la parte extremeña, con sus personajes, estaban tomados al natural de un viaje por La Vera de Plasencia, que hizo con su hermano, el pintor Ricardo, y un amigo, llevando en un burro provisiones y una tienda de campaña. ¿Tú sabes quién era ese amigo?

–Ni idea.

–Pues era, nada más y nada menos... que el gran escritor y aventurero Ciro Bayo, que escribió otro libro a raíz de ese viaje. Si Pío publicó el suyo en 1908, él lo hizo en 1910 y se titula 'El Peregrino Entretenido (Viaje Romancesco)'. Es un libro de viajes muy bueno que te va a gustar. Lo tienes en la Biblioteca Pública de Cáceres. Hazte un favor y cógelo.

Le hice caso, y el difunto, como siempre, tiene razón. El libro de Ciro Bayo cuenta el viaje de Madrid al Monasterio de Yuste en doce jornadas, y en sus sabrosas páginas hay enriquecedores personajes, como un peregrino que hace el bien camino de Guadalupe. Al caminar de Ávila a Madrigal de la Vera, el escritor dice que pasa a otro mundo. «Los hombres están cambiados – escribe –. Al castellano, pálido y cenceño, reflexivo y altanero, cuya tranquilidad muscular contrasta con la intensidad febril de su pupila, sucede el extremeño, membrudo y sanguíneo, con mucha dosis de amor propio, pero ágil de carácter, agradable y, a ratos, insinuante». Dice que el pimentón es un artículo indispensable a los extremeños, «por su afición a los picantes y a los embutidos de cerdo». En Madrigal conoció al doctor Blas Pimentel, que curaba la gota deshinchando los pies a golpes, y que afirmaba que los productos extremeños derivados del cerdo, ganan con mucho a los entonces famosos de Salamanca, Avilés, Rioja, Cataluña y Mallorca.

Para Bayo el trayecto andando por La Vera es «incomparablemente hermoso». A Cuacos de Yuste llega la víspera de San Juan, y se encuentra con una enorme fiesta popular pagada por un cacique llamado Juan. Escribe:

«El tal don Juan, a lo que averigüe, érase un hombre como hay pocos. Un rico labrador a quien llamaban el 'Rey de Cuacos', no tanto por sus bienes de fortuna, cuanto por su influencia política. Él nombraba alcaldes y regidores; él daba o quitaba el acta al diputado del distrito; siendo fama, además, que era hechura suya también el gobernador de la provincia.

Algo habría de verdad en esto, porque en época de elecciones, sobre todo, venían automóviles de Cáceres y de Plasencia, que haciendo retemblar el suelo de Cuacos, iban a vaciar su carga ante el portal de don Juan».

En la pantagruélica fiesta, el cacique pagaba todo, incluido los premios de las carreras de burros y las cucañas, los fuegos artificiales, la elevación de globos y un enorme tonel de vino de 300 litros.

En Cuacos también encontró un pintor nacido en Plasencia, que se formó en Cáceres, y tras buscar fama en Madrid se asentó en Cuacos, para vivir feliz, tranquilo, «ni envidiado ni envidioso». Bayo no dice su nombre, solo que le llaman 'El Solitario de Yuste'.

Se hablaba ya hace más de un siglo, en este libro de 1910, de la España vaciada, diciendo que la culpa la tenían dos santas y un honrado: La Santa Inquisición, la Santa Hermandad y el Honrado Consejo de la Mesta.

Para animar al compañero Manuel Caridad, que está algo alicaído tras haber venido de Edimburgo con un ojo a la virulé de una pelea, no paro de hablarle del gran Ciro Bayo. Él tapa su ojo amoratado con unas gafas negras, que le hacen parecer la cantaora La Niña de La Puebla , y cada vez que le digo algo, asiente callado, viéndome reflejado en las lentes oscuras.

Le he contado que Ciro Bayo y Segurola parece que nació en Madrid en 1859, empezando pronto una vida de aventuras, ya que a los 16 años se escapó de casa y se fue a pelear junto a los carlistas. Estuvo prisionero en la fortaleza de la Mola, en Mahón. Al ser liberado al terminar la Tercera Guerra Carlista, viajó a La Habana con una compañía de cómicos. También le conté al compañero, que parece que hizo Derecho en Barcelona. Que se sabía que en 1884, con 25 años, volvió a Madrid, y viajó por Europa, para con 30 años irse a Argentina, en donde fue profesor rural. Luego se marchó a Bolivia, donde fundó un colegio.

Mientras veía las gafas negras del callado Caridad subir y bajar, le conté que fue en 1900, con 41 años, cuando Bayo se afinca en Madrid y se hace amigo de los hermanos Ricardo y Pío Baroja, y de Valle-Inclán. A sus amigos escritores les dio abundantes temas para sus novelas, ayudando mucho al rey del esperpento en su novela 'Tirano Banderas'. Caridad ni se inmutó cuando le dije que en 'Luces de Bohemia' el personaje don Peregrino Gay es el gran Ciro Bayo.

Las gafas negras subían y bajaban cuando le hablaba de los numerosos libros que escribió Bayo de sus aventuras de América, llegando a escribir uno curioso sobre 'Higiene sexual del soltero', otro titulado 'Dormir la mona', y una historia de Argentina en verso. Fue uno de los primeros en novelar las aventuras de los conquistadores españoles en América, y también en hacer unos entretenidos libros de viajes, siendo famoso su 'Lazarillo español. Guía de vagos en tierras de España por un peregrino industrioso'.

Caridad callaba y asentía cuando le contaba que Bayo despreciaba el dinero, y que llegó a negarse a cobrar por la venta de cientos de libros, prefiriendo que le dieran un puro por libro. Las gafas subían y bajaban cuando le dije que ya con 68 años (en 1927), sin dinero y sintiéndose viejo, accedió a ser acogido en la residencia de ancianos Instituto Cervantes para artistas sin recursos. Murió con 80 años, en 1939.

Lo que yo no sabía es que Caridad también se documentaba.

–Oye... juntaletras – me dijo tras sus gafas oscuras – ¿Tú sabes que tu Ciro Bayo llegó a comer carne humana?

–¡Anda ya!

–Pues aquí lo cuenta él – me dijo mostrando un libro –. Estaba en la selva boliviana y unos indios le dieron a comer carne asada. Él creía que era carne de un mono carayá, pero tras la comida vio la cabeza y era de un indio enemigo de sus anfitriones, un pobre indio de la tribu Sirionó. ¿Y sabes qué dijo tu gran Ciro Bayo?

–Pues no.

–Que los hombres sabemos a cerdo. Ni más más, ni más menos.

Desde luego, está hecho la alegría de la huerta este joío Niño de La Puebla.