Cáceres Viva presenta su lista a las municipales con el no a la mina como bandera

Cáceres Viva, el partido liderado por el empresario Paco Alcántara, ha dado a conocer este viernes por la mañana su lista para las próximas ... elecciones municipales del mes de mayo con el no a la mina como bandera.

Alcántara, que se presentó a los comicios de 2019 como cabeza de lista por Ciudadanos y finaliza la legislatura como concejal no adscrito, es el número 1. En el segundo puesto está la profesora Mar Díaz, que ha compartido con él estos cuatro años en el Ayuntamiento, primero en la formación naranja y después como no adscrita en la oposición. Y la sorpresa de la lista está en el tercer puesto.

Pedro Moreno, conocido por su activismo ciudadano como presidente de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, ha entrado en política para abrazar este proyecto. Se ha decidido a dar el salto, ha dicho, porque «Cáceres está cada vez más muerta». Dentro de su parcela, trabajará por recuperar la Ribera del Marco, proteger la Sierra de la Mosca y potenciar el lazo de Cáceres con Iberoamérica.

Cáceres Viva se define como un partido «de centro, reformista y socioliberal, con tintes humanistas, donde no caben los extremos». Alcántara ha precisado que no quieren ser la llave de nadie, sino una opción de gobierno para aspirar a la alcaldía de Cáceres. Preguntado por posibles pactos tras las elecciones, ha dejado claro que no llegarán a acuerdos con partidos que presenten ambigüedades sobre el proyecto de la mina, que rechazan de manera rotunda. «Nunca apoyaremos la extracción minera en Valdeflores», ha reiterado. En este sentido, ha subrayado que en esta ocasión son ellos los que toman directamente las decisiones y no dependen de ningún partido nacional. «Tampoco va a venir nadie desde Mérida a imponernos nada», ha dicho mientras ha remarcado la «identidad cacereñista» de su formación.

El resto de la lista

El resto de la lista presentada este viernes está formada, en este orden, por María Isabel Guisado (emprendedora del comercio y la hostelería actualmente jubilada); Juan Caballero (comercial y actual concejal de Alcuéscar, localidad de la que fue alcalde entre 2011 y 2015), Nieves García (gerente de una empresa de consultoría y formación empresarial); José Báez (técnico en electrónica); Wendy Rosazza (administrativa); Juan Vinagre (arquitecto técnico); y Ana Granado (estudiante de Psicología).

Por otro lado, el PSOE presentará esta tarde, a partir de las 19.30 horas, en la casa de cultura Rodríguez Moñino la lista de personas que integrarán su candidatura para optar las municipales.