Cáceres Viva pide que se aclaren las dudas sobre la mina de litio en Valdeflores

El partido Cáceres Viva, presidido por el concejal no adscrito Francisco Alcántara, pide que se aclaren las dudas sobre el proyecto de la mina de litio en Valdeflores, que solo apoyarían si les son resueltas y «compensa a la ciudad». En un comunicado, exponen que dudan «seriamente» si la extracción de litio es factible mediante excavación y no la explotación a cielo abierto. Medioambientalmente, indican que «tampoco se sabe» de dónde se va a sacar el agua necesaria para su explotación, así como los daños que pudiera ocasionar a El Calerizo. Por último, aluden a la legalidad, en el sentido de que no es posible la explotación si no se cambia el Plan de Urbanismo.

