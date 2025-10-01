Cáceres el Viejo recrea su pasado romano este fin de semana con el Legionarius Fest

La urbanización Cáceres El Viejo ha organizado, del 3 al 5 de octubre, el Legionarius Fest, un evento cultural y musical que pretende reunir a ... cientos de personas en una fiesta que recorrerá las épocas romanas y modernas, y que busca dar a conocer los restos romanos ubicados en el barrio.

La programación comenzará el viernes con un mercado romano a las 18.00 horas seguido de conciertos de Morkias, Black Lions y Fántom. A las 20.00 horas habrá cuentos y marionetas y a las 22.00 un concierto tributo a Manuel Carrasco. Para el sábado se ha organizado una visita al campamento romano a las 10.30 horas, y a las 12.30 horas la Asociación Emerita Antiqua hará una demostración de legionarios romanos. Después habrá una degustación de arroz y concursos y magia.

Por la tarde está prevista una fiesta infantil, castillos hinchables, y juegos y pintacaras para los más pequeños, mientras que a partir de las 21.30 horas habrá una actuación musical a cargo de Stella Marinera para continuar con un concierto tributo a El Barrio y en la media noche una Fiesta de Los 90 con el DJ Felisucho.

El domingo se ha reservado para un paseo en bici por el barrio (11.30 horas), un mercado de oportunidades, un concierto de rock con Evanred, degustación de Ternera de Extremadura y una actuación musical folk con la Asociación Cultural Aldea Moret.

Las actividades tendrán lugar en el Complejo Deportivo Ramos Guija. El antiguo campamento romano Castra Caecilia fue fundado hacia el año 80 antes de Cristo por el general Quinto Cecilio Metelo Pío.