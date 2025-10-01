HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres el Viejo recrea su pasado romano este fin de semana con el Legionarius Fest

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

La urbanización Cáceres El Viejo ha organizado, del 3 al 5 de octubre, el Legionarius Fest, un evento cultural y musical que pretende reunir a ... cientos de personas en una fiesta que recorrerá las épocas romanas y modernas, y que busca dar a conocer los restos romanos ubicados en el barrio.

