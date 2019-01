Cáceres el Viejo denuncia que «no llega nada» de lo que el Ayuntamiento le prometió REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 17 enero 2019, 08:11

«¿Dónde está el pabellón prometido?». Es la pregunta que lanzó ayer en las redes sociales el colectivo vecinal de Cáceres el Viejo. La asociación Urbanización Residencial recuerda que el dinero ya se habilitó en vía presupuestaria con 400.000 euros en los ejercicios 2017 y 2018. «Hemos visto el proyecto y nos dicen que todo va bien, que están a punto de comenzar las obras, pero no vemos movimiento de obras y aquí no llega nada», denuncia el colectivo en un comunicado. Lamenta que esa actuación, fruto del acuerdo PP-Cs, no se haya materializado. En la misma línea, aluden a la instalación de tenis de mesa aprobada en 2016, el «parque ajardinado», el acerado hacia la Mejostilla, un espacio cultural... Por contra, explican, «tenemos rotondas ajardinadas 'secas', cuyo coste fue de 7.000 euros.