Cáceres en stand-by

Pausa, calma chicha, eso es stand-by en español (hemos de titular, de vez en cuando, con anglicismos para no caer en la irrelevancia, pero ese es otro debate). La parálisis general nos afecta. Hasta que no pasen las elecciones generales del 10 de noviembre, no se cerrará el cuadro de alianzas y complicidades políticas de una manera estable. Desde luego, a mi juicio, esto afecta directamente la vida municipal de Cáceres, un gobierno municipal interino, pendiente de los humores del partido Ciudadanos (C's) que, pese a lo que parecía moverse a nivel estatal, con buen sentido apoyó en Cáceres al partido más votado, al PSOE. Si finalmente, el resultado electoral de las próximas elecciones generales permite -como parece- un gobierno socialista en España, con apoyos implícitos o explícitos de C's; lo sensato es que a nuestro nivel municipal, este «dejar pasar», se torne en un mayor compromiso con la gobernabilidad de la ciudad por parte de C's, incluso que se consume lo que muchos consideramos necesario, un equipo de gobierno en el que también se estén concejales del partido Naranja. Esto permitiría al menos un par de años de estabilidad política, algo que Cáceres necesita. Por delante, decisiones estratégicas y capacidad de influencia en instancias superiores, en aspectos que comprometen a toda la ciudad, entre los que está el espinoso asunto de la Mina de Litio. Respecto a este asunto C´s, recogiendo el sentir de una mayoría silenciosa de la ciudad, propone conocer de manera fría y reflexiva los pros y los contras, antes de cerrar el paso a la explotación minera (cerrar, en todo caso por ahora, porque ese yacimiento va a permanecer ahí y con él la tentación de explotarlo).

Superar esta fase de stand-by, será bueno para una ciudad que se reconoce en declive y espera de sus gobernantes el mayor de los compromisos y toda su implicación en sacar proyectos empresariales y sociales hacia adelante.