Cáceres sigue entre las capitales de provincia donde el alquiler es más bajo

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:40

Ciudad Real es, con 7,6 euros el metro cuadrado, la capital de provincia española donde el precio del alquiler es más bajo. Le siguen muy de cerca Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres, con 7,9 euros en los cuatro casos, como capitales con la renta mensual más económica. Así se indica en el último informe del portal Idealista, relativo al mes de agosto de 2025.

Barcelona sigue siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (22,2 euros) y San Sebastián (18,4 euros). A continuación, sobresalen Palma (18 euros), Málaga (15,5 euros), Valencia (15,3 euros) y Bilbao (15 euros).

En cuanto a la variación interanual, con respecto al mismo mes de 2014, el estudio muestra que las rentas subieron en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros pidieron un 0,1% menos por sus viviendas.

Castilla-La Mancha lideró las subidas (13,5%), seguida de Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). Por debajo de la media nacional destacaron los incrementos de la Comunidad Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%). Asimismo, los menores incrementos en el último año se dieron en Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%).

La Comunidad de Madrid y Baleares fueron las regiones con el precio más caro, con 20,5 y 19,4 euros por metro cuadrado, respectivamente.