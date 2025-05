Cáceres revive la épica del ascenso a la ACB

Dos palabras y dos sensaciones sobresalieron ayer en los actos de entrega de la medalla de la ciudad al equipo que llevó a Cáceres a ... la élite del baloncesto en 1992: nostalgia y autoestima. Nostalgia por esa sensación de que el tiempo pasa y se lleva ciertas cosas por delante y autoestima porque eso pasó precisamente hace 30 años, que Cáceres recibió un chute fuerte de amor propio con la llegada de su equipo de baloncesto a la ACB, en donde permaneció 11 temporadas.

El pabellón de la Ciudad Deportiva sirvió de escenario para la entrega de la medalla y el vídeo que se emitió se convirtió en una especie de magdalena de Proust que trajo al presente esa euforia del 10 de mayo de 1992, cuando Cáceres se tiró literalmente a la calle. Jugadores, cuerpo técnico, directivo y autoridades salpicaron esta cita con discursos emotivos, filosóficos y hasta reivindicativos. Y también hubo canastas, las que fueron tirando los jugadores del equipo al acceder a la cancha entre aplausos. Y el marcador de la victoria: equipo local, 80, visitante (Prohaci Mallorca), 79. Y hasta se escuchó el grito de guerra que retumbó en la ciudad: «¡Cáceres, Cáceres!».

La j ornada empezó por la mañana en el Ayuntamiento. Los jugadores del Cáceres CB ocuparon los sillones en donde habitualmente se sientan los políticos. Antes de tomar posiciones hubo abrazos, apretones de manos, la alegría del reencuentro.

El alcalde, Luis Salaya, al que acompañaban el que fuera regidor en ese año 92, Carlos Sánchez Polo y el presidente del equipo, José María Bermejo presidió un acto en el que dijo que la proeza de esos jugadores demostró que «se podía». Se podía soñar con una posición ventajosa en el grupo de los más grandes incluso desde la periferia. Salaya incidió en esta idea también por la tarde, cuando señaló que ese «sí se puede» aplica también para toda la gente que en la región, en distintos ámbitos, lucha por sus sueños. Y que no es bueno caer «en un exceso» de nostalgia.

Los actos de ayer contaron también con la presentación del libro de Javier Ortiz 'Cáceres ACB, los años dorados del baloncesto cacereño'.

30 años son algo. Los veinteañeros se convierten casi en sesentones, las cabelleras oscuras se tornan blancas y la esbeltez desaparece. Sin embargo, los antiguos chicos del Cáceres CB se seguían reconociendo este sábado. Y Sánchez Polo se percató. «Creía que no iba a conoceros, pero os he reconocido a todos», señaló sin esconder «la emoción» de ver a ese plantel de héroes que acudieron a este acto con mujeres, hijos e incluso nietos. «Carlos Sánchez Polo me llamó para tomarme un café, hasta entonces nos conocíamos pero cuando salí ya era mi amigo íntimo», contó Bermejo mientras explicó cómo ese café sirvió para convencerle de que tenía que tomar las riendas del club.

Ampliar Los jugadores volvieron a asomarse al balcón del Ayuntamiento como el 10 de mayo de 1992. JORGE REY

Tras los discursos, saludo desde el balcón del Ayuntamiento para mirar una plaza que aquel 10 de mayo reventó de público. Los miembros de aquel 'dream team' firmaron en un libro de honor y salieron a saludar al puñado de cacereños que les aguardaban a la hora de comer, algunos de los cuales se llevaron fotos para el recuerdo.

El más fotografiado fue el jugador checo Jiří Okáč, todo un emblema para el club, en donde permaneció solo ese año triunfal. Más que emocionado, explicaba que para él, que acaba de cumplir 59, estos 30 años habían pasado como un suspiro y que el viernes, cuando volvió a reencontrarse con sus compañeros notó que no había pasado el tiempo. «Estábamos muy unidos», señaló Okáč, el primer extranjero que llegó al equipo. Aunque fue fugaz su estancia aquí señala que Cáceres es «mi segunda ciudad». Le rodean las anécdotas. «Todo el mundo se acuerda de la foto en la que le quité la gorra al Policía Local en Badajoz sin darme cuenta de que era un policía».

Ampliar Los jugadores pasaron al vestuario del pabellón de la Ciudad Deportiva, donde celebraron la victoria el 10 de mayo de 1992. jorge rey

Hubo una canasta que fue definitiva y que logró que el ascenso del Cáceres. La metió Jordi Freixanet, que estaba también en este acto. «Es un día de alegría y de mucha emoción», señalaba quitando importancia a su canasta definitiva. «Siempre digo que fue un accidente que la canasta la metiera yo, porque sin todo el equipo no hubiéramos podido hacer nada». Freixanet, de 60 años, ha regresado en varias ocasiones a la ciudad. «Diez años después, veinte años después y ahora». 30 años, nada menos.

El ex jugador Juan Méndez era el capitán del equipo. «Todos los 10 de mayo por redes sociales nos recuerdan ese momento, podernos vernos aquí todos nos causa una emoción tremenda».

La épica del momento ha sido tan potente para Cáceres que, tal y como apuntaba Martín Fariñas, el entrenador del Cáceres CB, es «como mayo del 68, que todo el mundo dice que estuvo en aquel partido del ascenso, te encuentras a gente de toda la región que te dice que estuvieron, quizás no, pero el espíritu era ese». Él fue el más crítico, y llamó a recuperar la rebeldía de ese grupo de muchachos que no se conformaron. Dijo que si se conservara ese espíritu contestatario y no conformista ya se podían haber hecho «varias autopistas Cáceres-Badajoz» y que el tren sería mejor. Palabras para un homenaje, palabras para el recuerdo. Nostalgia o autoestima. O ambas cosas.