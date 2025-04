«¿Por qué Cáceres no puede tener ya su campaña de asfaltado y Plasencia o Madrid sí?» El PP denuncia que no se ejecutan las inversiones proyectadas desde 2019 y la ciudad sigue sin presupuesto por «falta de gestión»

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 4 de mayo 2022, 12:59

El PP pone el acento en el área de Economía municipal para ilustrar lo que considera una «falta de gestión» absoluta en el Ayuntamiento de Cáceres. Hay varias evidencias que así lo ponen de manifiesto, según ha denunciado esta mañana el portavoz de los populares y presidente local, Rafael Mateos. Ha aludido a que la ciudad sigue sin presupuesto aprobado para este año y la comisión de Hacienda lleva meses sin convocarse. «No la hubo en marzo, tampoco en abril y en mayo ya debería haberse convocado», reseña Mateos. «El Gobierno está desaparecido», concluye.

Entre los ejemplos que ha puesto están las inversiones sin ejecutar, algunas del año 2019 y «todos los proyectos vinculados al préstamo de ocho millones». Tampoco en Infraestructuras, opina, se están haciendo las cosas mejor. El último detalle es el retraso en la campaña de asfaltado que, como ha informado HOY, se ve afectada por la subida de precios en los materiales de la construcción, en este caso el betún asfáltico. «Cáceres está desgobernada por el PSOE», se lamenta el líder del PP.

«Lo que está ocurriendo con la campaña de asfaltado es un despropósito. Ponen la excusa de los precios, pero esos precios son los mismos en Cáceres que en otras ciudades que sí tienen campaña ya», ha resumido Rafael Mateos.

«¿Por qué en Cáceres no se hace ya si en Plasencia se va a hacer? ¿Y por qué no aquí si ayer mismo Madrid anunció la mayor campaña de asfaltado de su historia con una inversión de más de 60 millones?». Mateos se queja de que mientras otros municipios cumplen regularmente con su planificación, en la capital cacereña a los vecinos «nos toca soportar los baches», Esa situación se explica, coincide, por «el caos y la falta de gestión también en Infraestructuras». «Es injustificable e incomprensible que esa campaña se pueda paralizar», remarca.

Ha pedido explicaciones al titular de Obras, Andrés Licerán, que ha ya incidido en que se va a espera a que los precios «se estabilicen» precisamente para no ver mermada la capacidad de actuación. Con las tarifas actuales apenas se podría acometer la mitad de lo previsto, sugiere.

Mateos ha recordado que sigue pendiente de finalizar el vial de Macondo al Junquillo, una obra cuyo inicio se remonta a 2018 y que protagoniza una sucesión de problemas. El último de todos es el incremento de precios de la construcción. La empresa y el Ayuntamiento mantienen conversaciones. El PP pide al Gobierno municipal que actúe. «El Gobierno central y la Junta han publicado sus decretos sobre la revisión de precios», recuerda Rafael Mateos.

Rafael Mateos cree que con apoyos políticos y el borrador elaborado, el Gobierno municipal ya debería tener el presupuesto aprobado

Al mismo tiempo, insiste en su petición para que se convoque la Comisión de Economía, «que se debería celebrar una vez al mes, como mínimo». El pasado jueves los populares con el apoyo de los no adscritos Mar Díaz y Francisco Alcántara y Ciudadanos registraron un escrito para que esa comisión se celebre y la concejala Costa dé explicaciones.

Remanente pendiente

El PP quiere saber por qué no se aprueba el presupuesto cuando ya está elaborado el borrador y el Gobierno municipal cuenta con los apoyos suficientes, tanto de Unidas Podemos como del concejal no adscrito Teófilo Amores. «Se les va a juntar el presupuesto de 2022 con el del año que viene». Tampoco entiende el grupo municipal popular que no se dé a conocer el importe del remanente del ejercicio de 2021. «Deberíamos ser informados y debería informarse en sede oficial, en comisión. La oposición debe hacer su papel de control del Gobierno y no se nos permite», ha venido a decir.

A ello se suman las inversiones sin ejecutar, que son todas las del préstamo bancario de ocho millones y varias más de los presupuestos participativos desde 2019 como los baños de la Plaza Mayor, las sedes vecinales de Antonio Canales o Las 300, la Casa de Cultura de la Cañada, el parque de Calistenia en el Junquillo y varias más, que ha mencionado su portavoz. No es la primera vez que el PP alza la voz para reclamar que se cumplan esos compromisos.

«Cáceres no puede vivir a golpe de tuit», ha criticado Rafael Mateos. Según él, el actual Gobierno socialista es «el que menos inversiones propias ha ejecutado» ya que se limita a completar proyectos que estaban en marcha en 2019.