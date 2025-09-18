Cáceres tendrá su primera comunidad solar con baterías

Redacción CÁCERES. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La ciudad de Cáceres contará con la primera comunidad solar de Iberdrola en Extremadura que incorpora un sistema de almacenamiento de baterías. Esta instalación se ubicará en la cubierta del Colegio Licenciados Reunidos y se podrán beneficiar hasta 270 familias cacereñas.

Asimismo, es la primera de España realizada sobre una comunidad solar ya existente y esta mejora permite optimizar el uso de la energía generada, adaptándose a las franjas horarias de mayor consumo doméstico.

Gracias a un aprovechamiento más eficiente de la energía solar, las familias pueden incrementar su ahorro mediante una fuente local y sostenible.

La instalación se ubicará en la cubierta del centro educativo y evitará la emisión de cerca de 1518 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años.

Además de reducir el coste en la factura eléctrica de este colegio, los vecinos que se encuentren en un radio de 2 kilómetros podrán beneficiarse de las ventajas del autoconsumo 100 por cien renovable, sin necesidad de contar con una infraestructura propia ni realizar inversiones.

Iberdrola es quien realizará la inversión de esta instalación que constará de 393 paneles solares, con una potencia total de 181 kilovatios (kW), suficiente para producir anualmente cerca de 253 megavatios hora (MWh).

Gracias a esta comunidad solar, alrededor de 270 familias podrán ser partícipes de la misma y ahorrar en sus facturas de la luz al consumir localmente parte de la energía producida por esta instalación.

El delegado Comercial de Iberdrola en Extremadura, Borja Cañas, ha destacado que este proyecto «permite seguir avanzando en el suministro de energía renovable de kilómetro cero, a través de una solución innovadora, que ayudará a impulsar la sostenibilidad al mismo tiempo que permitirá ahorrar a nuestros clientes».

En este sentido, ha concluido que, gracias a este sistema de almacenamiento, se podrá seguir utilizando la energía solar en horas sin radiación.

En el marco de su apuesta por la aceleración de la transición energética, Iberdrola no solo fomenta el autoconsumo fotovoltaico favoreciendo su incorporación al sistema energético a través de sus redes, sino que lidera además el mercado de gestión de clientes de esta modalidad en el país, ha señalado la compañía en nota de prensa.

Las soluciones de autoconsumo colectivo desarrolladas por Iberdrola han permitido poner el autoconsumo a disposición de cualquier cliente, tenga o no cubierta propia.

Los clientes de este segmento cuentan además con el Plan Solar, una tarifa de electricidad competitiva en las horas en las que no hay sol, que es cuando necesita consumir energía de la red, ya que durante el día se autoabastece desde su propia instalación.

Los sistemas solares de autoconsumo pueden suponer un ahorro en la factura anual del 30 por ciento en el caso de comunidades de vecinos; un 50 por ciento para empresa y negocios; y hasta un 70 por ciento en viviendas unifamiliares.

Este ahorro se produce por una triple vía: la energía producida por la instalación que el usuario no tiene que comprar, la compensación por los excedentes de energía no consumida que es vertida a la red y el ahorro por menores impuestos.

En cuanto a la posibilidad de compensar la energía vertida a la red, los clientes de Iberdrola cuentan con el servicio Solar Cloud, que permite compensar los excedentes más allá del término de energía, incluso derivarlos para el consumo en otra residencia.