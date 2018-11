Cáceres se prepara para recibir unas 8.000 personas en la manifestación del día 18 por el tren digno Imagen de archivo de una marcha organizada por Milana Bonita en Cáceres. La Junta de Seguridad Local se ha reunido este jueves para diseñar el dispositivo de una jornada complicada, ya que la manifestación coincidirá con la celebración del Mercado Medieval, unas oposiciones de la Junta y una protesta de funcionarios de prisiones EUROPA PRESS Jueves, 8 noviembre 2018, 15:54

Cáceres espera recibir unas 8.000 personas en la manifestación que el Pacto por el Ferrocarril ha convocado para el domingo día 18 de noviembre, con el objetivo de reivindicar un tren digno para la región. Se calcula que llegarán a la capital cacereña unos 140 autobuses procedentes de todos los puntos de Extremadura aparte de los participantes que decidan trasladarse en sus vehículos particulares.

La Junta de Seguridad Local se ha reunido este jueves para diseñar todo el dispositivo de seguridad de esa jornada que se prevé complicada ya que la manifestación coincide con la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que congrega a cientos de visitantes, unas oposiciones de la Junta de Extremadura y una protesta de funcionarios de prisiones.

La manifestación transcurrirá desde la rotonda de la estación de Renfe, dejándola libre para no interrumpir la circulación, hasta el Paseo de Cánovas, pasando por la avenida de Alemania. Una vez en la avenida de España, se leerá un manifiesto en el Quiosco de la Música y se dará por concluida la protesta, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio García, quien ha adelantado que el próximo lunes se celebrará una nueva reunión para atar todavía más flecos del dispositivo de seguridad para ese día.

Así las cosas, la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha explicado que «hay que tenerlo todo dispuesto para no interferir en el normal funcionamiento de la ciudad» y no entorpecer los accesos a hospitales y otros centros públicos. No obstante, ha pedido «colaboración» a los cacereños puesto que se espera una «gran afluencia de personas» y la manifestación afectará principalmente a los vecinos de las calles por las que transcurrirá la protesta.

Está previsto que se comunique a las comunidades de vecinos las restricciones del tráfico o la supresión de aparcamientos para que lo tengan dispuesto. «Este dispositivo es más complejo», ha insistido la regidora que incide en la confluencia de varios eventos en la ciudad en el mismo día.

Respecto a las previsiones de 8.000 personas, el subdelegado ha señalado que ésa es la estimación que han hecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado en la reunión para diseñar el dispositivo pero, teniendo en cuenta la celebración del Mercado Medieval, podría aumentar si los asistentes deciden prolongar su estancia en la ciudad por la tarde.

Respecto al recorrido autorizado, la alcaldesa ha recordado que en principio se solicitó que concluyera en la Plaza Mayor pero la celebración del mercado hace incompatible que las dos citas pueden convivir en el mismo espacio, según han asegurado los informes de los técnicos que se recabaron.

«No estaba garantizada la seguridad de los manifestantes hasta la Plaza Mayor y por eso se ha propuesto un recorrido alternativo», ha concluido en rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad, en la que han participado representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos.