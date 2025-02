25-D en Cáceres, paseantes de perros y currantes sin café

Primera hora del día de Navidad y el puente de San Francisco aparece entre los incipientes rayos de sol más solitario que nunca. No se ve a nadie por la calle, salvo algún valiente con chandal ajustado y auriculares que se atreve a iniciar el ... periplo hacia la subida al Santuario de la Montaña por Fuente Concejo. Son contados. Menos que nunca. También surgen entre el asfalto varios paseantes de perro.

Cáceres amaneció despacio, muy lentamente, el 25 de diciembre. Sin las cafeterías habituales abiertas. «Lo que peor llevamos es trabajar sin café. Bueno, tenemos este de máquina, pero el de todos los días se echa de menos», relatan casi al unísono Ana y Juan. Desde las siete de la mañana atienden a los clientes que entran en la gasolinera de Mirat, en Gil Cordero.

Hasta las tres

No hay mucho movimiento. Se nota que es un día diferente. «Es que no ha abierto ni la churrería. Vaya plan», bromea Ana Carrasco, madre, estudiante y trabajadora a la vez. Lleva en pie desde las siete de la mañana, pero no se queja. «Es un día más. Ya queda menos para terminar nuestra jornada. Salimos a las tres pero el negocio siempre está atendido», comenta antes de despachar a un señor que aguarda su turno.

Ampliar Conyser mantuvo la actividad el día de Navidad, con el operario de la zona de Colón, en la imagen. JORGE REY

Pese a esa ciudad solitaria y aparentemente vacía que es Cáceres al inicio de un día de Navidad que además coincide en domingo no todo el mundo está de resaca o descansando. O paseando mascotas. Pasa un coche de la Policía Local por la avenida de España y los bomberos mantienen la guardia en el centro operativo del Sepei en la avenida de Dulcinea. También hay entradas y salidas por urgencias en San Francisco, en el hospital San Pedro de Alcántara.

A la altura de la Plaza de Conquistadores un joven de llamativo color naranja se afana en mantener la acera en perfecto estado de revista. Es el operario de la zona que hace el turno de Navidad para Conyser, la concesionaria municipal de limpieza. «Me tocó trabajar ayer en Nochebuena y hoy también. No pasa nada, al contrario, lo hago con gusto porque además nos lo pagan aparte», relata con muy buen ánimo.

El mismo del que hace gala Miguel Rodríguez, veterano hostelero de la calle Carrera y Hernández Pacheco, en cuya confluencia se ubica su bar-cafetería La Chimenea. «He abierto a las 9.30 horas. Aquí siempre hay cosas que hacer y clientes que atender», especifica. Dos jóvenes en una esquina de la barra desayunan tranquilamente mientras Miguel se ocupa de los preparativos para la hora de las cañas. Aún quedan restos de una Nochebuena que fue intensa para los bares de la ciudad. Eso sí, hoy es un domingo sin churros. «No los he traído. Es que me iba a costar encontrarlos», incide.

Alternativa

En efecto, la churrería Castillo junto a la gasolinera de Mirat, como recordaba Ana, está cerrada. Pero lo mismo ocurre con algunas de las más populares de Cáceres. Mariano y Loren han dado el 'día libre' a sus clientes del Perú, en uno de los locales con más afluencia de personas en el día a día. Andrés López o José Luis Cepeda han debido buscar alternativas para el desayuno. Igual ha sucedido en Colón, con la churrería de Ronda del Carmen.

La actividad no se detiene en el centro, aunque sea menos intensa. Un buen ejemplo es la tienda de 24 horas de la avenida de Alemania. Marta Morán no se despega de la sonrisa. Posa para la foto pero no pierde detalle de los clientes que empiezan a entrar.

No hay tanto movimiento como siempre. Pero allí se mantiene el servicio. Por mucha fiesta que sea, un dulce, una bebida o el pan siguen disponibles. Ana Jardín también está en el mismo turno. «Es un día más. Toca trabajar y ya está», resumen las dos antes de despedirse. Desde las ocho de la mañana ya estaban en plena faena en uno de los negocios cacereños que mantuvieron abierto este día de Navidad.