Cáceres medita ante su buda

Todos los miércoles, El Pedrilla se convierte en sede del budismo en Cáceres. A la espera de avances en la puesta en marcha del centro ... budista en el monte Arropé, tres personas se encuentran estos días en la Casa Museo Guayasamín, donde se sitúa el Buda Karuna, que fue trasladado allí hace casi dos años desde Tailandia.

En primer lugar, llegan al espacio, donde se realizarán una ceremonia en agradecimiento al Buda. Dos de ellos lo hacen procedentes de otras localidades de la provincia de Cáceres. Allí acceden a la sala, donde se encuentra la gran figura, y preparan «con disciplina» todo lo necesario para desarrollar el rito. El número de personas presentes no es muy elevado ya que para completarla adecuadamente se precisa un nivel avanzado en budismo, comentan los presentes.

En el lugar suelen estar una hora -de diez a once de la mañana- para evitar coincidir con los visitantes del museo. Antes de iniciar, también se dejan unas ofrendas al Buda como son, en este caso, zumos o nueces.

La primera acción son las postraciones que hacen ante el Buda. A continuación, da comienzo el rito, en el que oraciones, cantos (en tibetano y español) y meditación están presentes, acompañados de objetos simbólicos como los crótalos, instrumento que va marcando el ritmo del culto.

«Energía especial»

Teo, monje budista, explica que en la Casa Museo Guayasamín «se crea una energía especial». «Cuando lo hacemos en casa la energía es aún más potencial. La suerte que tenemos es que estamos delante del Buda, con las ofrendas de las tierras consagradas, algunas reliquias y algunos libros que nos han regalado y nos han traído. Meditar aquí es algo sagrado. Si esto lo llevamos al monte Arropé, en un templo, sería algo maravilloso», añade.

María, de Arroyo de la Luz, es una de las participantes. Dice que siempre se ha sentido atraída por el budismo. Se puso en contacto el año pasado con la Fundación Lumbini y a partir de ahí comenzó su camino en esta religión acompañado de Teo.

Mercedes, por su parte, es de Cáceres y llegó para meditar por su amiga María. «Solo para meditar», ya que asegura que es católica, aunque su visión ha cambiado desde que empezó. «Luego me ha enganchado. No tiene nada que ver que seas católico seguir esta filosofía de vida. Me gusta y aprendes mucho. Te ayuda muchísimo la meditación para cambiar tu manera de pensar y ser más feliz», expresa.