«Cáceres llevó el proyecto del Buda a Fitur en 2020 y eso nos compromete a cumplir»

C. M.

Rafael Mateos recordó ayer tras reunirse con la Fundación Lumbini que Cáceres llevó el Gran Buda a Fitur en el año 2020 como un ... proyecto de ciudad. «Eso nos compromete, como ciudad turística que somos, como ciudad Patrimonio de la Humanidad, a cumplir aquellas cosas que presentamos y aquellas ofertas turísticas con las que nos presentamos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional», apuntó el alcalde.

Mateos garantizó que «tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Fundación vamos a seguir trabajando en las próximas semanas para desbloquear este proyecto y para que Cáceres cuente con un complejo budista completo». «Yo me encontré un proyecto en una situación y ya he dicho que no vengo a mirar atrás, sino a intentar desbloquear y a mirar al futuro, y eso es lo que estamos haciendo con la Fundación, a la que yo también le agradezco la paciencia que ha tenido en los últimos dos meses», señaló.

El alcalde insistió en que tanto el Ayuntamiento como la Fundación Lumbini «están trabajando en la misma línea para salvar un proyecto que creemos ambas partes que es bueno para la ciudad de Cáceres y que ambas partes queremos que sea un proyecto completo, no queremos que Cáceres se quede solo con una estatua».

Pilar Acosta

La empresaria cacereña Pilar Acosta, patrona de la Fundación, dijo por su parte que hará «lo imposible» para que el proyecto Gran Buda se quede en Cáceres. «Es la primera vez en la historia que Occidente tendría un icono budista de estas características», recalcó.

La Fundación Lumbini Garden espera que se desbloquee el proyecto y se pueda empezar a construir la estatua, que según apuntó Acosta es el «icono» y «lo que realmente atrae toda la inversión de los 15 países que están involucrados en el proyecto».

«Yo voy a hacer lo imposible para que se quede esto aquí y convencer a mis compañeros de viaje para que se siga quedando aquí», insistió la empresaria, quien no obstante reclamó más agilidad en la tramitación.