Cáceres lanza una campaña divulgativa de su Semana Santa con el lema 'Pasión Monumental'

El convenio para la obra de la nueva depuradora irá al próximo pleno y se aborda el problema de la sobrepoblación de palomas

«Queremos que sea cuanto antes, seguramente en el próximo pleno se aprobará para que se pueda empezar», ha destacado el concejal portavoz, Ángel Orgaz, sobre el convenio que el Ayuntamiento debe aprobar para su firma con la sociedad pública Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) y que permitirá una inversión de 121 millones de euros para la puesta en marcha de la nueva depuradora. En la Junta de Gobierno se tuvo conocimiento de la decisión del consejo de administración de Acuaes, este jueves, para la firma de ese convenio que es el paso previo para la ejecución y financiación de la obra de saneamiento. La misma se licitará posteriormente y supondrá la renovación de 12 kilómetros de colectores y la integración urbana de la Ribera del Marco en la zona próxima a Fuente Vadillo. Por otra parte, en la Junta de Gobierno se ha aprobado autorizar la celebración del festival de música irlandesa Irish Fleadh el próximo mes de septiembre, entre los días 18 y 22. Será en el Foro de los Balbos y Santa María. Asimismo, se autoriza a la cofradía de la Virgen de la Montaña la organización de los actos del Novenario, habrá una acondicionamiento con iluminación artística de Santas maría y el Arco de la Estrella. Será del 24 de abril al 5 de mayo. Igualmente, el Consistorio da el visto bueno a la edición número 24 del festival de las aves, el 24 y el 25 de mayo. Habrá exposiciones, observación de especies, talleres infantiles... La edición número 17 de Extregusta, por su parte, queda a expensas de la previsión meteorológica. Si no llueve, se celebraría del 5 al 7 de abril en el Paseo de Cánovas. Tendrá 20 casetas de madera y cinco jaimas. Si el buen tiempo no acompaña, se aplazaría para su celebración del 12 al 14. Al término de la reunión semanal del equipo de Gobierno, el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, se ha referido a las quejas sobre la proliferación de determinadas aves en distintos espacios públicos. Es recurrente la presencia de palomas , muy molestas y cuyo impacto en el patrimonio ya se ha constatado, y grajos. Sobre las primeras, Muriel ha incidido en que el Ayuntamiento está en contactos «con empresas homologadas» para actuar. «Estamos trabajando en ello», ha resumido. Además de la parte antigua, los alrededores de la Plaza Mayor y el centro, las palomas son frecuentes en barriadas como Hispanoamérica o parques como el Rodeo. «El caso de los grajos es distinto y no afectan como las palomas. Sobre estas ya hemos mantenido una reunión con los servicios técnicos y empresas especializadas que trabajan en su control», apunta Pedro Muriel. Adelanta que el objetivo es que «en la fecha que se pueda actuar, se actúe». Alude a distintas fórmulas, como reducción de la natalidad con anticonceptivos o control de las aves. Se decidirá con la empresa que se encargue de esa actuación. Con el anterior Gobierno ya se llevaron a cabo medidas similares, también con la captura de ejemplares en jaulas. En 2022 se decidió aplazar la actuación ante la aparición de algunos ejemplares muertos en las jaulas-trampa instaladas. El estado de las palomas quedó documentado en fotografías con quejas de los vecinos que lamentaban la «falta de ética» de ese plan de choque antipalomas. Arturo Rodríguez Sola, el responsable de la empresa adjudicataria para llevar a cabo el traslado, Gestión y Fauna S.L.U., explicó que las palomas eran «una plaga« y que afectan al patrimonio y al estado de la muralla. Los ejemplares recogidos en Cáceres se iban a utilizar para el entrenamiento de los halcones que evitan accidentes de vuelo en los aeropuertos. El presupuesto municipal para esta iniciativa superaba los 11.200 euros aunque la presencia de las palomas nunca se ha logrado erradicar.