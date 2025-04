Cáceres espera ampliar su inversión este año con 13 millones de los fondos europeos El anteproyecto de presupuestos no incluye partidas de los Planes de Recuperación ni ingresos por venta de suelo

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 15 de febrero 2022, 14:10 | Actualizado 20:02h.

El Ayuntamiento arranca el proceso de participación ciudadana para configurar los presupuestos de 2022. Ya dispone de un anteproyecto. Son 75 millones de euros, por debajo de los casi 79 del último ejercicio. El viernes serán los primeros consejos de distrito.

El alcalde, Luis Salaya, y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, dieron ayer los primeros detalles de unas cuentas en las que no hay noticias de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ni por la parte de los ingresos que recibe el Consistorio ni por su propia cofinanciación. El Ayuntamiento espera llegar a 13 millones de euros, aunque de momento asegura tener garantizados ocho. Se irán incorporando poco a poco por una cuestión de operatividad, detalló Salaya, y para permitir la ejecución de los proyectos con agilidad.

Se pretende ir disponiendo a lo largo del año de los fondos que vayan llegando a la vez que se habilitan las partidas necesarias también para afrontar pagos. El alcalde citó ayer el IVA, que corresponde al Consistorio, y un 20 por ciento adicional para la cofinanciación.

Vino a decir Luis Salaya que bienvenidos sean los recursos que está inyectando Europa en la ciudad, aunque para el Ayuntamiento suponen de salida un esfuerzo sobresaliente.

Hasta un 40 por ciento del coste de las inversiones debe afrontarse con recursos propios, incide el alcalde. «Se trata de unos presupuestos prudentes», remarca Salaya, para quien esos casi cuatro millones menos que en 2021 se explican por la ausencia de un extra como los ocho millones del préstamo bancario para inversiones que se pidió el año pasado.

Una de las partidas que refleja diferencias con relación a las últimas cuentas es el capítulo seis, el de inversión. Son 2,1 millones frente a los nueve millones anteriores en un ejercicio especialmente expansivo.

Esa caída del 76 por ciento de la inversión es la que se compensará, según los cálculos que hace el Ejecutivo socialista, con los fondos europeos. Por ahora con ocho millones fijos, se apunta, pero con al menos otros cinco todavía posibles. Salaya mencionó la partida relativa a movilidad sostenible, con una doble línea subvencionable. Solo por la primera, Cáceres puede superar los cuatro millones, con 45 euros por habitante. Deben ir añadiéndose al día a día municipal, repasó el alcalde en su intervención, los cuatro millones de los planes de sostenibilidad turística; 1,4 millones del plan de comercio; 153.000 euros para aspectos relacionados con la gestión de residuos y otros proyectos que están en vías o a la espera de confirmarse. «Es un presupuesto abierto», insiste el alcalde, para aludir a la posibilidad de incorporar aportaciones de otros grupos. Hizo referencia a Unidas Podemos, por el acuerdo de colaboración que existe con el PSOE para garantizar la gobernabilidad.

Cuatro de cada 10 euros del Ayuntamiento se dedican a pagar sueldos de los trabajadores

Otro de los aspectos que sobresalen en el anteproyecto es la ausencia de ingresos por enajenaciones de suelo. Salaya aclara que ello no significa que el Consistorio no aspire a vender propiedades que le reporten una financiación adicional. Sin embargo, al contrario que en años anteriores, no se ha incluido ninguna cantidad por ese concepto. En 2021 más de 292.000 euros de inversiones se ligaron a la venta de suelo.

El aumento de ingresos a través de impuestos como el IBI o el de circulación supone unos tres millones más. Las transferencias corrientes llegan a 24,8 millones. En el presupuesto anterior se quedaron en algo más de 22.

Sobresale el aumento de los gastos de personal. Llegan a 31,2 millones. «Se reconoce no solo la carrera profesional sino también la subida del dos por ciento que fijó el Estado», indica el equipo de Gobierno.

Luis Salaya repara en ese detalle para explicar el aumento de nuevo en el capítulo número 1. Cuatro de cada 10 euros que ingresa el Consistorio se dedican a pagar sueldos.