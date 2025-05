Cáceres no cuenta con un catálogo actualizado de desfibriladores públicos

Cinco minutos parece un periodo demasiado corto, pero es vital en el caso de sufrir un infarto, ya que las probabilidades de supervivencia se reducen ... entre un 7 y un 10% cada minuto que pasa. En ese tiempo puede funcionar la reanimación cardiopulmonar y permitir que una persona viva. En los años previos a la pandemia se dieron pasos de gigante en la instalación de nuevos desfibriladores de uso público en la ciudad, pero hay una carencia que puede minimizar los beneficios de este incremento: falta un catálogo y una aplicación actualizada en la que pueda verse en qué punto están.

Juan Cambero, de Emercardio, una de las empresas cacereñas del sector, apunta que durante el 2020 y durante el 2021 hubo un parón en la dotación de desfibriladores en espacios públicos. «Pero vuelve a haber interés y se siguen instalando». Ahora rondan los 150. Encontrarlos para poder acceder a ellos por particulares parece complicado debido a que algunas aplicaciones surgidas en la pasada década aunque siguen funcionando aunque sin incluir las nuevas incorporaciones.

Lo más actualizado que existe, aunque no contempla todos los desfibriladores públicos de la ciudad es el registro dinámico del SES, del que dispone también el 112. En este listado pueden verse aproximadamente 50 desfibriladores con su ubicación. Las últimas incorporaciones se hicieron en junio de 2022.

Una de las aplicaciones de desfibriladores más pioneras es la que desarrolló en el año 2015 la Universidad de Extremadura y que elaboró un becario del grupo del investigación Querqus. Desde ese momento, en el que podían localizarse una veintena de desfibriladores hasta la actualidad, se ha multiplicado por siete la cifra y puede llegar a haber más de 100 en espacios públicos, aunque las aplicaciones existentes no los contemplan. «Cuando empezaron a instalarse desfibriladores salieron muchas aplicaciones pero al final casi todas están desactualizadas, ahora mismo aplicación fiable no hay ninguna». Una de las que llegaron a funcionar con eficacia fue Ariadna, una aplicación de la Fundación Española de Cardiología, pero actualmente no contempla ningún desfibrilador en Cáceres. «Ayudaría mucho tener un mapa para aprovechar los desfibriladores», explica Cambero.

Aplicaciones como ‘Staying Alive’ que puede descargarse gratuitamente desde Google muestra una decena de desfibriladores, la mayor parte de ellos ubicados en recintos institucionales que solo abren por la mañana (en la Facultad de Empresariales, en la sede de la Diputación de Cáceres en la Plaza de Santa María, en el Palacio de la Generala o en la sede de los servicios Jurídicos de la Junta, por citar solo unos cuantos ejemplos).

La actualización del decreto del mes de marzo hace que se hayan ido incorporando nuevos espacios en la ciudad. El último ha sido la estación de autobuses, donde se ha instalado un desfibrilador junto a la cafetería, en un punto muy visible para las personas que lleguen a este punto. En este caso sí que se trata de un espacio que está abierto durante una amplia horquilla horaria. Los supermercados Tambo también cuentan con este recurso sanitario.

La formación es muy importante a la hora de utilizar este recurso, que en muchos casos también cuenta con instrucciones que de forma automática van indicando los pasos que hay que seguir para poder auxiliar en los primeros momentos, de emergencia, a las personas que sufren un infarto de miocardio en un espacio público.