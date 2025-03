Cáceres se cuela en una charla entre Rigoberta Bandini y C. Tangana

Cáceres se cuela en una conversación entre los artistas Rigoberta Bandini y C. Tangana en el primero de una serie de capítulos del proyecto 'RIGOtalks' ... en el que la catalana comparte charlas con cantantes, influencers, presentadores de televisión o actores, entre otros. El encuentro está disponible en la plataforma Youtube, en el canal oficial de la artista, donde ya cuenta con más de 260.000 visualizaciones.

Los cantantes tratan varios temas a lo largo de más de media hora de conversación, entre ellos las etapas creativas, el trabajo en el estudio de grabación y el proceso de composición o el éxito. También hablan de si les gustan o no los cambios. «Me gusta romper mis propias costumbres y mis propias rutinas», dice Tangana. Ella dice que le «alimentan» los cambios aunque a veces es difícil «porque cuesta no juzgarse», a lo que él responde que siempre ha tratado de explicar a los que están a su alrededor que es su forma de ser y no le ha costado.

«Mi truco es que cuando necesito que no sucedan muchos cambios por lo menos proyectar todo el rato y soñar. Lo hago mucho. Sé que no va a pasar pero cada vez que llego a un sitio pienso: viviría aquí. Y proyecto un ratito. Y se lo digo a la gente: ¿no vivirías aquí? Imagínate una rutina aquí».

La conversación deriva a Napolés y hacia un pequeño pueblo llamado Praiano, donde ha estado Tangana hace poco. Ella comenta que le 'pega' vivir en Nápoles y ambos se declaran fans del director de cine Paolo Sorrentino.

Y entonces, a mitad de la conversación se cuela la capital cacereña en la conversación. «Es que da igual porque me voy a Cáceres un día y digo: buah, una vida paralela en Cáceres», indica él. «Cáceres realmente no lo tengo nada catado, pero sí, sí. Ser un ilusionado y un motivado está muy guay», añade ella.

C. Tangana tiene varios discos, EPs y mixtapes. Publicó su último álbum, titulado 'El Madrileño (la sobremesa) el 18 de febrero de 2022, compuesto por canciones como 'Demasiadas mujeres', 'Tú me dejaste de querer', 'Nunca estoy', 'Muriendo de envidia' y 'Los tontos'. El artista actuó en el recinto hípico de Cáceres en mayo de 2019, dentro de Extremúsika, en lo que fue una de las actuaciones más esperadas del Festival.

Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, lanzó el pasado 7 de octubre su álbum de debut, titulado 'La emperatriz' y que incluye 12 canciones. Fue uno de los 14 seleccionados del Benidorm Fest con la canción 'Ay mamá', optando a representar a España en el festival de Eurovisión. La catalana obtuvo el segundo puesto después de Chanel y su 'SloMo'.