José Menguiano Corbacho (Entrín Bajo, Badajoz, 1955) acaba de estrenar condición de jubilado. Deja atrás una vida profesional dedicada al turismo. Ha viajado y vivido ... por toda España. Durante la última década ha estado al frente del Parador de Cáceres y el de Trujillo. Asegura haberse sentido tan a gusto en la capital cacereña que ha decidido quedarse a vivir aquí.

En 2018 fue galardonado con el premio 'Estrella de Oro' al mejor director del año por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH). A él le gusta definirse como un extremeño 'viajao'. Hizo las maletas en los años setenta para cursar estudios universitarios de Turismo en el Centro Español de Nuevas Profesiones. Su primera experiencia laboral fue en la Costa Dorada, en un hotel de Tarragona, al frente de la jefatura de recepción durante la temporada de verano. Cuando llegaba el invierno, cambiaba el sol por la nieve en un hotel de la estación de esquí de La Pinilla, en Madrid. Finalmente se quedó en la capital de España, donde ocupó la dirección de varios establecimientos hasta que en 1989 entró en Paradores de Turismo como director del Parador de Argómaniz (Álava). Después vendrían nueve destinos más de la red de hoteles del Estado. Hasta ahora.

–¿Qué paradores ha dirigido?

–He estado en Paradores 35 años y medio y he dirigido diez establecimientos. De Argómaniz pasé al Parador de Fuente Dé (Cantabria). De allí me fui a Alarcón (Cuenca), después estuve en Chinchón (Madrid). Pasé por el de Sigüenza (Guadalajara), por el de Córdoba, Cervera de Pisuerga (Palencia) y Ávila, donde estuve seis años antes de venir aquí. Cáceres ha sido el sitio donde he estado más tiempo, nueve años.

–¿El director del Parador de Cáceres siempre ha dirigido el de Trujillo?

–No. Paradores inició hace como diez años la posibilidad de que ciertos paradores, por la tipología de los mismos, pudieran tener una dualidad. Y, sobre todo, en nuestro caso era muy cómodo porque la distancia y, con una autovía, era muy buena. Profesionalmente era un auténtico lujo por la gran diferencia que tenía la gestión de uno y otro. Uno, el de Cáceres, son tres palacios en un edificio pequeño. Y el de Trujillo es un convento en un gran edificio. Al principio supuso un reto muy importante, pero tuve suerte y conseguí poco a poco que los equipos se rejuvenecieran. Estoy muy orgulloso, además, de la gestión que hemos hecho de Trujillo. Económicamente, cuando llegué, había bastantes menos ventas que en Cáceres. Durante los dos últimos años los dos paradores se han igualado porque Trujillo tenía más recorrido. Cáceres tenía una ocupación muy alta de partida.

DECISIONES «Nuestro objetivo era irnos a Badajoz cuando me jubilara, pero hemos decidido seguir en Cáceres»

–«Seguiremos viviendo en Cáceres» asegura en el mensaje de despedida que ha enviado a sus contactos.

–Ha sido para mí una decisión importante que la empezamos a rumiar hace tiempo. Nuestro objetivo, cuando llegamos aquí, era que cuando llegara la jubilación nos quedáramos más cerca del pueblo, en Badajoz. Pero hace tiempo que nos dimos cuenta de que nos era muy agradable Cáceres. Es una ciudad que tiene una calidad de vida fantástica. Nos hemos sentido muy a gusto porque, además, nos hemos ido integrando poco a poco en lo que es la sociedad de los 'catovis'. Con algunos de los amigos de aquí ya hemos hecho viajes y es verdad que nos hemos integrado quizás más que en otros sitios. Ahora toca que el entorno nos acoja a Pepa –su mujer– y a mí por lo que somos y no por lo que significamos. Tenemos la esperanza de que Cáceres sea un lugar donde estemos mucho tiempo. Vivimos en el centro, entre el Gran Teatro y la Leoncia, y somos partícipes de todo lo que la ciudad mueve.

–¿Cómo ve la ciudad como destino turístico?

–En la parte que conozco de la hostelería a Cáceres todavía le queda mucho recorrido en hoteles y, sobre todo, en apartamentos. Somos récord de apartamentos en Extremadura. Cáceres va a crecer mucho más desde el punto de vista turístico y esa parte no me la quería perder. Quiero ver cómo evoluciona la incorporación de nuevos hoteles y de apartamentos. Hoy por hoy están conviviendo muy bien con el turismo y considero que por ahí –la ciudad– tiene un gran desarrollo.

SOBRE EL PARKING DEL PARADOR «Es un proyecto que podría ser interesante pero está congelado; era complejo»

Competencia

–¿Cree que los apartamentos turísticos suponen una competencia para los hoteles?

–Los apartamentos han favorecido un tipo de clientes que ya se está moviendo por el mundo. Cáceres no puede quedarse ajena a eso. Los apartamentos que tiene Cáceres son de calidad. La competencia se nota cuando tú tienes que reajustar tus precios en los últimos cinco años afectando al precio medio de los hoteles y aquí, lo que dicen las estadísticas, es que no ha afectado tanto como se pensaba. No resta, diversifica. Todavía hay mucho visitante, mucho turista, mucho viajero que podemos seguir acogiendo.

–¿Quién le va a sustituir?

–Paradores ya ha comunicado a todos los directores y directoras que quedan las dos plazas libres y yo imagino que en un mes tendremos ya el nombre de la persona o personas que me puedan sustituir.

–Se va a encontrar el Parador cerrado por obras...

–Esas obras van a dar la oportunidad de brindar una apertura a una torre que no tenía ese acceso. Todos confiamos que en tres meses o poco más pueda tener un acceso controlado. Y también el Parador tenía unas humedades sobre las que se está actuando. El de Trujillo también está en obras para arreglar el acceso al coro que tiene la iglesia y algunos elementos más tanto en el exterior como en el interior.

–¿Qué ha sido del proyecto para alquilar el olivar del convento de Santa Clara a las monjas y crear un parking para los clientes del hotel de 50 plazas?

–Es un proyecto que podría ser interesante pero está congelado. Era complejo.

–¿Y qué va a hacer ahora? ¿Cómo se plantea su futuro más inmediato?

–Durante un tiempo este año trataremos de seguir viajando y dándole vueltas para que yo más o menos vaya viendo, como todas las personas que han entrado en esta fase, qué cosas puedo hacer. Entiendo que tengo una experiencia que algunos profesores de la Universidad me han dicho que debo compartir dando charlas. He pensado además en prestar ayuda social.