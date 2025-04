Una Irlanda chica en la ciudad monumental de Cáceres

Escribió el gran viajero y periodista Javier Reverte (Madrid, 1944-2020) en su libro 'Canta Irlanda, un viaje a la isla esmeralda' que los irlandeses ... son los andaluces del norte. Simpática, generosa y hospitalaria, la 'irish people' es también parrandera y animada, pese a las nubes que encapotan sus días y la lluvia, que es una constante en su meteorología. Un poquito de su cultura y su música puede disfrutarse este fin de semana en Cáceres, en donde el Irish Fleadh reúne a músicos de muchas procedencias y a un público dispuesto a disfrutar de los conciertos y del ambiente.

La ciudad monumental se convierte un poco en la Irlanda chica, aunque con un sol de justicia y una temperatura más primaveral que otoñal. Cerca de las dos de la tarde los integrantes de Continental Celli Band aparecían en el escenario de la plaza de Santa María pertrechados de gorros de paja para evitar un sol de esos que queman. El público se hacía a un lado para aprovechar el fragmento de sombra que proyectaba la concatedral y disfrutar de ese taller concierto con baile de la formación Irish Treble.

Allí mismo un grupo de músicos de Madrid, dos violinistas y un percusionista que esperaba a que empezara el espectáculo detallaban «la maravilla» que es estar en Cáceres para el Fleadh. «Conocí este festival por un campamento que se llama Crisol de Cuerda en Arlanzón (Burgos), donde mucha gente había estado», contaba Sara Murillo. «Había oído hablar del Womad de Cáceres, pero de este festival no». A su lado Daniel Zapatero valoraba el ambiente de las session en los bares. «La gente se pone a improvisar y es todo muy abierto y muy natural, no hay nada que esté muy planificado, es bonito». Lora Delgado toca el violín. «Descubrí el folk hace como cuatro años, y este festival hace dos, nunca había venido pero me habían dicho que era increíble, ayer fue súper divertido, y no conozco tanto el repertorio irlandés, pero al final te sientas y tocas lo que puedas».

«Viví en Irlanda nueve años, vine de vacaciones, conocí el Fleadh y ahora traigo a mis amigos irlandeses» Nerea Fernández Participante

Nerea Fernández Cordero vivió nueve años en Dublín, así que participar en el Fleadh es sentirse un poco más cerca de ese país donde fue feliz. «Fui una de las emigrantes extremeñas que se fueron y ahora he retornado», cuenta esta joven, actualmente diputada en la Asamblea por Unidas por Extremadura. Ella toca el tamboril (bodhran) en gaélico y participa en los talleres que se celebran dentro de este festival. «Conocí el Fleadh una vez que vine de vacaciones a visitar a mi familia, vine, me gustó mucho y desde entonces traigo a mis amigos irlandeses para acá, el bodhran lo aprendí allí, soy muy principiante, pero lo importante es que aunque tú no sepas tocar o cantar, la gente es tan amable que te ayuda a seguir aprendiendo, a seguir formándote, no pasa nada si cometes errores y de esta forma te sientes segura», explica Nerea con toques de nostalgia por sus años gaélicos. «Yo he podido abandonar Irlanda pero Irlanda nunca te abandona».

Día grande

Talleres, sessions y conciertos llenaron el sábado en el Irish Fleadh, la jornada grande de este festival, que se clausura este domingo. A las 20.30 horas el Gran Teatro acogió el concierto de M. McGoldrick & Tim Edey & John Carty, para la que tuvo que abrirse una planta más de butacas debido a la demanda y la plaza de Santa María recibió a The Coblestone (formación formada por las hijas del mítico pub de Dublín que lleva este nombre) y a Jiggy, el cabeza de cartel de esta cita.

Más de un centenar de personas han participado en los talleres y se tuvieron que ampliar las entradas del Gran Teatro

La despedida oficial de esta cita tendrá lugar este domingo a las 12 de la mañana en el arco de la Estrella

«Hay muchísimos músicos y bailarines de toda España», valoraba este sábado por la tarde la directora de esta cita, Patricia Bravo, que cifraba en más de un centenar los participantes en talleres. «Estamos muy contentos, está saliendo todo muy bien, van moviéndose músicos por todos lados, en los establecimientos están muy contentos porque hay gente constantemente en todas partes».

Bravo aborda uno de los grandes debates del Fleadh, que es que qué es mejor, que haga un tiempo similar al de Irlanda para que los músicos visiten más la red de locales en los que se puede tocar o tener un tiempo como el que está haciendo. «Los irlandeses quieren sol, la gente de España quiere lluvia», sentenciaba.

Uno de los momentos icónicos del festival tendrá lugar este domingo en la tradicional despedida a cargo de los músicos participantes en sesiones y talleres. La cita es a las 12 de la mañana en el arco de la Estrella, en donde se celebrará por primera vez el 'Encuentro de bailarines de danza tradicional de España'. «Aquí se va a ver cuántos bailarines han venido, porque hay muchos», indicaba Bravo, que valoraba también los conciertos que se han desarrollado en otras localidades y los talleres en centros escolares de la ciudad. También subraya el intercambio cultural del Redoble y de ritmos típicos irlandeses en el Foro de los Balbos también fue un éxito. A las 15 horas habrá una última sesión de música improvisada en el bar las Claras donde se pondrá punto y final a esta cita.