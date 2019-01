El AKÍ de Cáceres se convertirá en un Leroy Merlin Imagen de archivo de Leroy Merlin en Badajoz. La fusión de ambas firmas pertenecientes al grupo Adeo traerá consigo un incremento de la actual plantilla J. C. Lunes, 14 enero 2019, 14:29

Leroy Merlin, la multinacional francesa especializada en bricolaje, decoración y jardinería, ya prepara su desembarco en la capital cacereña. Aunque todavía no existe una fecha definitiva, la firma comenzará a operar bajo este sello en las actuales instalaciones de AKÍ -inauguradas en julio 2016- fruto de la política de fusión establecida por el grupo Adeo, al que pertenecen las dos marcas.

Según confirman a este diario desde el comité de dirección de Aki en Cáceres, ambas firmas ya han iniciado los trámites para llevar a cabo el procedimiento de fusión en el caso particular de Cáceres: «El proceso ya ha comenzado, pero todavía no tenemos una fecha definida». La absorción de Leroy Merlin no solo traerá consigo el mantenimiento de los cerca de 40 puestos de trabajo que Aki genera la actualidad en la capital cacereña, sino que la nueva gestión lleva aparejada un incremento de la plantilla. Pese a compartir accionistas y pertenecer al mismo grupo, Leroy Mertin y Aki operaban hasta el momento de forma independiente.

Las actuales instalaciones de Aki se levantan en la avenida del Ferrocarril en una superficie de 3.500 metros cuadrados, 3.000 de ellos destinados a venta y atención al público. La marca comercial también cuenta con más de 120 plazas de aparcamiento y accesos peatonales a través del carril bici.