Un belén tridimensional en Santa María, principal novedad de la iluminación navideña de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado este jueves que encenderá la iluminación navideña el viernes 28 de noviembre, con más de un millón de ... puntos led y una decoración sostenible y eficiente energéticamente. La principal novedad será un belén tridimensional iluminado en la plaza de Santa María. También ese día está previsto poner en marcha la pista de hielo de la Plaza Mayor, cuyo contrato se está licitando.

La instalación luminosa, que se está ultimando en estos días, incluirá más de 1.020.000 puntos de luz distribuidos por 86 zonas de la ciudad y pedanías, con una potencia total de 81,6 kW. Las calles, plazas y espacios emblemáticos se decorarán con motivos navideños, arcos, cortinas luminosas y elementos tridimensionales de gran formato, que permanecerán encendidos hasta el 7 de enero de 2026.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha avanzado que la plaza de Santa María contará con un belén tridimensional que se iluminará al anochecer, y la Plaza Mayor volverá a tener un abeto de 20 metros de altura, transitable por su interior. También se instalarán 'photocalls' y elementos decorativos en zonas comerciales como la Avenida de España, la Plaza de San Juan, Rodríguez Moñino y Gómez Becerra.

La decoración

El alumbrado incluirá 191 arcos especiales led, 83 motivos decorativos, 101 motivos sobre báculos de farola, nueve elementos tridimensionales en rotondas, 27 textos luminosos de seis metros con el mensaje 'Feliz Navidad', un belén tridimensional iluminado, 80 cortinas luminosas de 2x4 metros y 384 metros de cordones led, según ha informado este jueves el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En los próximos días se darán a conocer los detalles del acto oficial de encendido el 28 de noviembre, que marcará el inicio de la programación navideña. El año pasado se apostó por hacer un guiño al mundo de fantasía de HBO en el encendido y la Navidad arrancó en Cáceres con aires épicos. Eduardo Bosch, actor que dobló al castellano a Jon Nieve, fue el encargado de dar la bienvenida al periodo festivo con su voz. Su intervención estuvo precedida por un grupo de figurantes que accedieron a la Plaza Mayor con antorchas encendidas. Hubo cuenta atrás con la proyección de los números sobre la Torre de la Yerba.

Las zonas iluminadas incluirán la Avenida de España, Parque Gloria Fuertes, Plaza Mayor, Plaza de San Juan, Gran Vía, calles Pintores, Moret, Gómez Becerra, Rodríguez Moñino, San Pedro, Pizarro, entre otras, así como rotondas y avenidas en distintos barrios y pedanías como Arroyo, Malpartida, Valdesalor y Rincón de Ballesteros.

Además de sacar a licitación la contratación de la pista de patinaje sobre hielo, el Ayuntamiento también ha convocado el concurso para el alquiler, montaje, instalación y desmontaje del mercado navideño en el Paseo de Cánovas. El presupuesto base es de 45.980 euros (impuestos incluidos) y el plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el próximo lunes, 17 de noviembre.

Soledad Carrasco recuerda que la iluminación navideña «es uno de los momentos más esperados del año por la ciudadanía y los visitantes», y asegura que el Ayuntamiento «trabaja cada año para mejorarla y consolidar a Cáceres como referencia del turismo navideño, con una decoración sostenible y con espíritu festivo».