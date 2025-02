Cáceres, una ciudad sin miedo a derretirse

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 27 de julio 2024, 08:38 Comenta Compartir

Qué buenas conversaciones nos dan las olas de calor. Hablar del tiempo es el mayor comodín que existe para diluir los momentos en los que no se sabe qué decir. Ahora es el tema estrella y da la sensación de que se nos va a ... acabar el mundo por estar a 40 grados. Pero no, sigue la vida incluso en el estío más voraz y también lo hace la cultura, inmune a la sofoquina. Ha habido conferencias, conciertos, visitas guiadas, exposiciones y actos solidarios y reivindicativos, que no todo va a ser playita y chiringuito o turismo extenuante por grandes ciudades del mundo. Hay de todo y para todos.

El pasado jueves la Biblioteca Pública de Cáceres acogió la presentación de dos vídeo-reportajes sobre la Ribera del Marco y la defensa del patrimonio de la zona. Fidel Enciso mostró su trabajo 'Volver a la Ribera', mientras que Rubén Sánchez exhibió 'La Ribera y San Francisco 06'. Después de esta cita se llevó a cabo una charla coloquio. Esta actividad, organizada por la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco se incluye en la campaña de defensa del último molino harinero amenazado por un proyecto urbanístico. Seguimos con la reivindicación social. Ayer viernes se conmemoró el día de los abuelos y el pasado jueves Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres organizó un Círculo del Silencio en defensa de los derechos de las personas mayores. Con este acontecimiento se busca reconocer y valorar la contribución esencial de las personas mayores a nuestra sociedad, así como promover acciones que garanticen su dignidad y bienestar, indica Cáritas, que pide una serie de acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar una sociedad inclusiva para todos, como aumentar la financiación para servicios como centros de día, centros de mayores y atención domiciliaria, aumentar la conciencia sobre la soledad y el impacto que tiene para las personas de mayor edad, garantizar un acceso adecuado y equitativo a los servicios de salud, reclamar políticas que aseguren viviendas y entornos adecuados y accesibles, asegurar que las pensiones sean suficientes para cubrir las necesidades básicas y mantener una calidad de vida digna o políticas de envejecimiento activo. Recuerdan que el Papa Francisco explicó que la vejez se encuentra entre «las cuestiones más urgentes que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo». La eterna juventud «es una alucinación muy peligrosa» y «ser ancianos es tan importante —y hermoso— como ser jóvenes». Dicho queda, la cuestión es llevarlo a cabo y que haya un compromiso real. Este verano olímpico va a dar muchas satisfacciones a los amantes del 'sillón ball', esa estupenda modalidad que consiste en apoltronarse, poner el aire acondicionado, la televisión y ver sudar a todos los olímpicos desde La France. Por cierto, que Cáceres es una ciudad que rinde honores con una gran calle situada en el Nuevo Cáceres a Pierre Fredy de Coubertin, fundador de los juegos olímpicos modernos. Con esta temática se inauguró ayer la exposición 'Olympia' en el Museo Vostell Malpartida, sobre los valores del deporte, la educación y el arte. Se trata de una selección de obras de la carpeta gráfica 'Suite Olympic Centennial' y podrá verse hasta el próximo mes de septiembre, tal y como informa este centro artístico, uno de los más estimulantes y dinámicos de la región. Seguimos hilando y no nos movemos demasiado del ámbito deportivo porque el alcalde Rafael Mateos recibió la pasada semana a los deportistas del club Los Delfines de Cáceres tras sus éxitos deportivos a nivel nacional. La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, y el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, también asistieron a esta recepción. También ha habido música a espuertas durante esta semana de calor. Ayer se clausuró el Festival Internacional de Música Ciudad Monumental con un programa basado en conciertos y master class y con la presencia de destacados músicos de todo el mundo que organiza el músico Juan Luis Orozco, un instrumentista de viola y nickelharpa que, a base de perseverancia, ha logrado que la cita que organiza haya llegado ya a su séptima edición. El festival se convierte también en un interesante escaparate para dar a conocer la ciudad y que músicos internacionales se lleven la mejor imagen. Otra de las propuestas de la semana ha sido conocer la ciudad de una forma curiosa, mezclando patrimonio y gastronomía. La empresa Insertus organizó el pasado jueves una visita guiada por expertos a los principales monumentos de las tres culturas con la degustación de varias tapas en el restaurante Pan de Huerta de la calle Pizarro. Nos vamos a Colombia el actor cacereño Santi Senso, que está de gira con su obra 'Liberad a los pájaros' que presentó en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. En ese país latinoamericano que tanta le tira adapta la obra a sus tradiciones. «Lo digo en la obra, estamos hechos de palitos, este nido, de mi ciudad de Cáceres está hecho de palitos traídos de otros lugares por nuestros ancestros y ancestras, palitos como la araucaria, el palo santo, el olivo o la encina, de eso estamos hechos, para mí es un hermanamiento cultural, yo me siento muy de allá y las comunidades indígenas me dicen que conozco su cosmovisión, y que tengo algo muy poderoso de allí, soy español y extremeño pero siento ese mestizaje», explicaba Senso en una reciente entrevista para dar cuenta de ese amor a todo lo que se mueve al otro lado del charco. ¡Hasta el próximo sábado, que ya estaremos en agosto!

