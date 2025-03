Cáceres, la ciudad que arde a diario

Alerta el humo, escandaloso y en muchos casos visible desde puntos alejados, lo cual genera sensación de peligro. Son incendios de pastos que suelen resolverse ... con rapidez y sin mayores consecuencias, aunque se han convertido en algo cotidiano, un suma y sigue que genera movilización de recursos técnicos y materiales y que en ocasiones, como sucedió el pasado martes cuando las llamas quedaron junto a la residencia del Parque del Príncipe, puede generar una alarma entre las personas.

La nómina de incendios de pastos de los últimos días es extensa. Solamente el lunes hubo ocho. Macondo, el cerro de la Buitrera y el polígono de la Mejostilla fueron algunos de los puntos en donde ardieron pastos. Durante el fin de semana se apagaron distintos fuegos, entre ellos en la zona del Residencial Universidad y otro en una vivienda. El anterior fin de semana también hubo fuegos, dos consecutivos en la zona del Paseo Alto.

Según Juan Pastor, jefe de guardia del parque de bomberos del Sepei, la situación es típica de estas fechas. «Entra dentro de una relativa normalidad, aunque en ocasiones se han dado varias circunstancias que hace que sea un poco más voluminosos». En los últimos días, reconoce Pastor, «hemos llegado a tener cuatro, cinco o más incendios en un día». La alarma social que generan este tipo de fuegos no siempre se corresponde con un riesgo objetivo. «El de la residencia Ciudad Jardín (en el que también intervino el Infoex) tuvo más impacto social, pero el que tuvimos en la zona de la Ribera del Marco fue más complicado, más complejo, había edificaciones próximas y podía haber habido más riesgo que en la residencia». Los bomberos tuvieron que hacer varias salidas en relación con este suceso. «El primer día que salimos fue el día 2, el día 3 también tuvimos que ir, el 4 varias veces porque quedaban rescoldos».

Tampoco, indica Pastor, es siempre directamente proporcional el número de hectáreas quemadas con la gravedad del incendio. «Hay veces que una hectárea da más problemas que 50 para apagarla». El acceso o la ubicación pueden ser, en ocasiones, obstáculos para su resolución.

Origen

El origen de los fuegos no siempre aclarar, pero en la mayoría de ellos hay intencionalidad. «Me cuesta saber a lo largo de todo el año cuántos incendios son fortuitos, no se puede hablar de provocados hasta que no se hace una investigación y no hay una demostración de ello, pero las temperaturas por muy altas que sean la vegetación no empieza a arder sola, el efecto lupa de los cristales es una combinación de una serie de elementos, es física, puede ser que sí ocurra pero es muy improbable, muy difícil que se den las condiciones para que pueda prender un fuego».

En la investigación se determina la responsabilidad de estos fuegos. Además de intencionalidad hay imprudencias. Las colillas de cigarrillos, causantes de muchos incendios, tienen que llevar por ley un papel que se apaga solo. «Tiene una parte incandescente que si cae en determinadas circunstancias puede provocar un incendio, pero es muy poco probable». En el caso del incendio cercano al geriátrico todo apunta a que pudo ser provocado debido a que tenía varios focos diferenciados.

El verano de 2018 fue especialmente pródigo en fuegos urbanos. Se detuvo a un hombre como causante de varios de ellos y se le condenó por provocar 13 en menos de un mes en el término municipal de Cáceres, Monroy y Talaván. Tuvo que hacer también frente al pago de 48.970 euros entre la multa y las indemnizaciones.

El adecuado desbroce influye en la prevención de los incendios urbanos como los que están sucediendo. La asociación de amigos de la Ribera del Marco alerta de que el bando del desbroce que se emite anualmente es insuficiente para lograr este propósito ya que no se cumple, y piden que se promulgue una ordenanza. También lamentan no haber podido poner en marcha su proyecto de 'ovejas bomberas', que pretende aminorar el volumen de pasto gracias a rebaños de estos animales, que ingieren el pasto y dejan la zona limpia.

En 2019 el Ayuntamiento abrió 59 expedientes por la falta de limpieza, desbroce o vallado de algunas parcelas, de los cuales el 80% fueron solventados.