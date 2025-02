Cáceres, una ciudad apta para celiacos

La vida de una persona celiaca se dificulta en muchos aspectos tras el diagnóstico. Es una enfermedad autoinmune, no es una intolerancia, y quienes la ... padecen a menudo presentan complicaciones a lo largo de su vida si no siguen la dieta libre de gluten. La padece el 1% de la población europea y el doble de mujeres que de hombres, según información de la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEx).

No solo afecta a los problemas de salud, sino que los planes sociales de los niños y adultos con esta patología se ven alterados, así lo cuenta Milagrosa Carrero, madre de dos hijas que padecen celiaquía y exdelegada de ACEx en Cáceres. «En los cumpleaños tenía que llevar su plato a parte, eso hacía que los otros niños la vieran diferente», relata Carrero. La menor de sus hijas fue diagnosticada cuando era muy pequeña. Sin embargo, su hermana lo supo a los 18 años.

«Se podría hacer una propuesta gastronómica turística, 'Cáceres ciudad sin gluten'» Pilar Arquer de la Prada dueña de Paradise Market

Han pasado casi tres décadas del diagnóstico de la menor, cuando apenas se conocía la enfermedad. Ahora han mejorado las ofertas alimentarias que tienen estas personas. Según Angélica Trejo, presidenta de ACEx, en Cáceres hay actualmente 30 locales libres de este alérgeno, un 50% más que hace diez años.

Los establecimientos están más concienciados, pues cada vez hay mayor demanda, no solo de personas celiacas o sensibles al gluten, sino de gente que deja voluntariamente de consumir alimentos con esta proteína para mejorar el rendimiento en el deporte. «Esto nos beneficia porque si aumenta la demanda, hay más oferta y bajan los precios», explica Pilar Arquer de la Prada, dueña del pequeño supermercado cien por ciento libre de gluten Paradise Market. Abrió hace casi seis años y se ha convertido en un lugar de referencia para que las personas celiacas compren sus alimentos. Además ha optado por buscar comidas con ingredientes «más saludables». A menudo para que el alimento sin gluten se parezca al común son ultraprocesados con aditivos perjudiciales, añade Arquer.

Destino turístico

La dueña de Paradise Market también es celiaca. Nació en Sevilla y se mudó hace ocho años a la capital cacereña. «En Cáceres se vive muy bien», afirma. Hay gran variedad de lugares a los que se puede ir sin miedo a la contaminación cruzada, algo que muchos establecimientos ignoran pero que es importante para estas personas. «Se podría hacer una propuesta gastronómica turística, 'Cáceres ciudad sin gluten', porque hay muchos sitios donde puedes ir con bastante seguridad», declara Arquer.

Además de esta tienda especializada, también hay un obrador en el que todos los productos que se ofrece son sin gluten. Se trata de la franquicia Sana Locura, que abrió hace apenas un año. «Vienen muchas personas, no solo celiacas, sino intolerantes a la lactosa o a la proteína de la leche porque también tenemos opciones para ellos», cuenta Melanie Castellano, dependienta del local. «Los niños vienen y se emocionan porque hay opciones para ellos», relata.

Muchos restaurantes también se han sumado a la comida libre de alérgenos. Algunos de ellos se asocian con el colectivo para obtener el certificado, que se coloca en la puerta del establecimiento para que los clientes puedan verlo antes de entrar. «Aunque no tengan este certificado, no quiere decir que no puedan ofrecer comida sin gluten», destaca la presidenta de ACEx.

Información alimentaria

Gracias a la Ley de Información Alimentaria (Normativa 1169 /2011), en todos los establecimientos se debe comunicar al cliente sobre los alérgenos que contienen las comidas, ya sea en el etiquetado en el caso de los supermercados o en la carta en el caso de los restaurantes. «En principio si dicen que no lleva gluten no tiene que llevarlo por ley», aclara Trejo.

Locales como Zeri's coffee o Zepeling ofrecen desayunos sin gluten. La Malinche, especializado en comida Mexicana, también es seguro para las personas celiacas. La tapería El 8vo Arte, ubicada cerca de la Plaza Mayor o grandes franquicias como Domino's pizza, Burguer King o Wyco también tienen el certificado de la asociación y por ello una formación en trazabilidad, algo que es complicado mantener a raya sobre todo cuando hay pan en la carta. Estos son solo ejemplos de la alta oferta gastronómica que existe en la capital cacereña.

Ampliar Jorge Toril uno de los dueños del restaurante Sushimore, tras el mostrador. Armando Méndez

Uno de los establecimientos acreditados es Sushimore Cáceres, un local en el que se ofrece comida tradicional japonesa. «Hemos adaptado todas las salsas y la trazabilidad es nula porque los platos que llevan gluten, los nodles o las gyozas, se cocinan dentro y el sushi fuera», explica uno de los dueños, Jorge Toril. Empezó siendo un lugar en el que trabajaban con productos veganos, pero se dieron cuenta de que la mayoría de sus ingredientes eran libres de este alérgeno.

Pero no todo es de color de rosa, los precios de los productos sin gluten siguen siendo elevados y una de las últimas noticias ha movilizado a la asociación. «Quieren subir el IVA de los panes sin gluten al 10% al pasar a considerarlos como producto especial, hasta ahora tenía el 4%», manifiesta la presidenta de ACEx. La cesta de la compra de las familias con alguno de los miembros celiaco sigue siendo más elevada. «Ojalá lleguemos al momento en el que los precios bajen porque al final es una enfermedad, no es un gusto», expresa la dependienta de Sana Locura.