Cáceres cierra los parques y recomienda evitar el tránsito por zonas arboladas
La ciudad registra fuertes vientos desde esta madrugada que han alcanzado los 70 kilómetros por hora, espera lluvia abundante a partir de mediodía y permanece en alerta amarilla durante toda la jornada
C. M.
Cáceres
Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:12
El Ayuntamiento de Cáceres ha procedido a primera hora de este jueves al cierre de todos los parques perimetrados de la ciudad ante la previsión de fuertes vientos y lluvias por el paso del temporal 'Claudia'. Además, recomienda limitar los desplazamientos y evitar el tránsito por zonas arboladas por el riesgo de caída de ramas, así como llamar al 112 o al 092 de la Policía Local en caso de emergencia.
Desde esta madrugada la ciudad registra rachas de viento que a las ocho de la mañana han alcanzado los 70 kilómetros por hora. A las 10 se activa la alerta amarilla durante toda la jornada y la previsión de la Aemet apunta a lluvias abundantes a partir del mediodía, en especial a primera hora de la tarde.
El viento ya está dejando algunos efectos, como ramas arrancadas en varios puntos de la ciudad o maceteros ornamentales volcados en la plaza de San Juan.
Hay que recordar que la previsión de mal tiempo ha llevado al Ayuntamiento de Cáceres a suspender la edición de este año del Mercado Medieval de las Tres Culturas, cuya inauguración estaba programada para la tarde de este jueves y que se iba a prolongar hasta el domingo.