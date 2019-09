Cáceres celebra el sábado su pasado sefardí en las XX las Jornadas Europeas de Cultura Judía Turistas en el barrio de San Antonio, antigua judería de Cáceres:: HOY Habrá visitas guiadas, jornada de puertas abiertas y la proyección de un cortometraje EFE Martes, 3 septiembre 2019, 17:20

Cáceres se sumará el próximo 7 de septiembre a la celebración de su pasado sefardí en el marco de las XX Jornadas Europeas Cultura Judía, que promueve la Asociación Europea para la Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ), con visitas guiadas, jornada de puertas abiertas y la proyección de un cortometraje.

Habrá visitas guiadas a las juderías, así como una jornada de puertas abiertas en el Palacio de la Isla (Sinagoga de la Judería Nueva) y la proyección del corto 'Krisis' (en el Baluarte de los Pozos) que versará sobre el sentido del humor judío, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Cáceres.

Se ha organizado una visita guiada a las juderías vieja y nueva, que saldrá a las 10,30 horas de la puerta principal del consistorio, en la Plaza Mayor. La jornada de puertas abiertas también se extiende al Centro de Interpretación 'Tres Momentos en la Historia de Cáceres' en Torre Bujaco, el Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa.

La proyección del corto será a partir de las 21,00 horas en el Baluarte de los Pozos. Se tratará de un cine-fórum, ya que, posteriormente, habrá un debate con el realizador Daniel Fibla. El corto tiene a Octavi Pujades y Joaquín Daniel como protagonistas.

Se trata de una jornadas promovidas por The European Association of the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, para destacar la diversidad y la riqueza del Judaísmo, promover el diálogo, el reconocimiento mutuo y el intercambio cultural.

La organización de estas actividades se enmarca dentro de la pertenencia del Ayuntamiento de Cáceres a la Red de Juderías de España; un proyecto común que se celebra de forma simultánea en todas las ciudades que conforman esta asociación. En esta edición la temática se centra en celebrar su vigésimo aniversario.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita hasta completar aforo. En 2018, hasta 420 ciudades de 28 países europeos celebraron las jornadas, en las que participaron más de 179.000 personas. Según datos municipales, 250 personas participaron en las visitas guiadas a la judería cacereña el año pasado.