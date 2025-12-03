Cáceres cede los terrenos que faltaban para desbloquear el museo del Madruelo

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres acoge este jueves una sesión extraordinaria y urgente que tiene como finalidad desbloquear el proyecto del museo del Madruelo ... . El objetivo de la convocatoria es transferir a la Junta de Extremadura los terrenos municipales que faltaban para que la administración autonómica pueda sacar a licitación la obra.

Según se detalla en la convocatoria de la sesión, que empezará a las 11.30 horas, el suelo afectado es el correspondiente a la parcela de titularidad municipal situada en el número 3 de la Ronda de Puente Vadillo para la construcción del parking público que forma parte del proyecto.

«El Ayuntamiento aún no ha terminado de poner a disposición de la Junta los terrenos. Sin esto, Patrimonio no permite licitar», se indicaba desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes al ser preguntada por este diario la semana pasada. El trámite, finalmente, se materializará este jueves mediante el visto bueno a la mutación demanial.

Hay que recordar que el museo del Madruelo, además de ser el gran contenedor de una vasta colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de cerámica española que recalará en la ciudad, abrirá una nueva puerta de entrada a la ciudad desde Puente Vadillo y la Ribera del Marco para conectar con la zona de Santiago. Se trata de una operación urbanística que incluye la construcción de un aparcamiento público (en el antiguo solar de Iberdrola), que quedará conectado al museo y la calle Tenerías mediante una pasarela peatonal que cruzará la Ribera del Marco.

Ampliar Recreación del interior del museo del Madruelo. HOY

En un principio, según consta en la hemeroteca, se apuntaba al verano de 2025 como fecha para el inicio de las obras, pero la realidad a día de hoy es que los trabajos todavía no se han licitado porque estaban pendientes de este último trámite. A partir de ahora la administración podrá convocar el concurso público para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

Todo el proceso arrancó oficialmente en abril de 2021, mes en el que las tres partes implicadas en esta iniciativa firmaron el acuerdo que marcó el pistoletazo de salida. La Junta de Extremadura, la Fundación La Fontana y el Ayuntamiento de Cáceres rubricaron el documento que contempla la cesión de las piezas que vendrán al museo por un periodo de 25 años (que se puede prorrogar durante 25 años más). Se trata de una vasta colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de cerámica española. La Junta financia los trabajos, el Ayuntamiento pone los terrenos y la fundación, las piezas que se expondrán.

El proyecto tiene un coste de 18,5 millones de euros e incluye el museo, el parking de Puente Vadillo y una pasarela peatonal

El edificio acogerá una colección de instrumentos musicales de todo el mundo y piezas de cerámica española

A finales de 2023, en el mes de noviembre, se hizo público el diseño elegido en concurso de ideas para el museo del Madruelo, que lleva la firma del afamado arquitecto Patxi Mangado. Dos años después no ha habido ningún movimiento sobre el terreno.

Traslado de las colecciones

Se trata de un proyecto millonario, cifrado en 18,5 millones de euros. Esta cantidad incluye además los gastos de adecuación museográfica y el traslado y conservación de las colecciones que habrá en su interior.

La Junta asegura que existe dotación presupuestaria para llevar a cabo esta obra, incluida una asignación específica de fondos FEDER por valor de 17 millones de euros.

«No se trata solo de hacer un museo, sino de que ese museo contribuya a reestructurar toda esa parte de la ciudad. Desde esa perspectiva, la atención al contexto urbano ha sido importantísima (...). Este museo es una pequeña ciudad donde se va produciendo un recorrido muy sorprendente y sorpresivo, en coherencia con la naturaleza fantástica de las dos colecciones, que son unas piezas estupendas», indicaba el arquitecto Patxi Mangado en una entrevista concedida a HOY en diciembre de 2023, pocos días después de que se hiciera público que su proyecto había resultado el elegido.

Para entender bien todos los cambios que se avecinan en las proximidades de la plaza de Santiago hay que tener en cuenta que el proyecto va más allá de la parte expositiva. También pretende revitalizar toda la zona de Tenerías y crear una nueva puerta de entrada a la parte antigua desde el parking que se ejecutará en Puente Vadillo.

El contenido

Hasta Cáceres viajarán las dos colecciones que la Fundación la Fontana tiene en estos momentos en Cataluña. En febrero de este año el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se desplazó hasta el pueblo de Barcelona donde se encuentran los instrumentos musicales y las piezas de cerámica Helena Folch-Rusiñol para conocerlos sobre el terreno.

Por un lado, está una de las colecciones privadas más relevantes de etnomusicología. Está formada por más de 2.000 instrumentos musicales procedentes de África, Oceanía, Asia y América. Y, además, este gran compendio se complementa con otra colección integrada por 14.000 piezas de cerámica española de diferentes épocas. La Fundación La Fontana se creó en el año 1992 como un centro de arte privado. Es única en España por la entidad y el volumen de sus fondos.

El actual propietario de los fondos es Alejandro Maluquer, que ha viajado varias veces hasta Extremadura para hacer un seguimiento del proyecto. En febrero de 2025 envió un burofax a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, para pedir información sobre los avances.

Maluquer, que fue nombrado en julio de 2022 patrono de la Fundación Caja Extremadura, es un empresario vinculado a la fabricación de joyería y bisutería en Cataluña. Creó en 1992 junto a su difunta esposa, Helena Folch-Rusiñol (perteneciente a la familia que era dueña la conocida firma de pinturas 'Titanlux'), la Fundación La Fontana para albergar los instrumentos que ambos fueron adquiriendo desde la década de los setenta durante sus viajes, así como la colección de cerámica iniciada por Alberto Folch-Rusiñol, suegro de Maluquer, y legada a Helena en los ochenta.

Todo este patrimonio recalará en la ciudad y, de su mano, llegará un nuevo recinto cultural que aguarda el inicio de las obras.