Cáceres, la capital de la ilustración

La ciudad se debate este fin de semana entre lo excelso de la literatura (hoy se clausura la VI Bienal Vargas Llosa) y el ... cachondeo y alboroto que trae aparejado Horteralia, esa especie de carnaval donde lo estrambótico se convierte en admirable. ¿Podrían ambos acontecimientos juntarse en algún momento? Nada es descartable en esta vida.

Nadie sabe si Cáceres llegará a cumplir su meta de ser Capital Europea de la Cultura en 2031, pero lo cierto es que aquí, si te pones, te lo puedes llegar a pasar bien, o, al menos, estar entretenido de lunes a domingo. Más allá de los grandes hitos, es constante el goteo de actividades que llenan la agenda y que solo los que dispongan de mucho tiempo o no paren podrán abarcar.

No son de poca monta las jornadas que se llevan a cabo hasta mañana domingo en la ciudad y que hoy sábado ofrecen infinidad de actividades. Se trata de Cáceres Ilustra, con presentaciones, exposiciones y debates. El pasado jueves tuvo lugar en la Biblioteca de Cáceres la presentación del libro 'Largo largo como un camino', de la editorial Norbanova. La poeta Emilia Oliva y la ilustradora Deli Cornejo son las autoras de esta obra. Este acto fue la previa de la inauguración oficial de esta cita, que tuvo lugar ayer viernes en El Chaflán. Este sábado hay cuatro talleres en la Biblioteca Pública a cargo de Concha Pasamar, Marta C. Dehesa, Carmen Sánchez Morillo y Mayra Montoya. El domingo es el turno de Teresa Arroyo Corcobado, que ofrece un taller sobre el proceso de ilustrar y ese encuentro no casual entre el lenguaje verbal y visual.

Presentación del libro 'Aproximación al paisaje vegetal de la ciudad de Cáceres' de Gonzalo Barrientos en Los 7 jardines. JORGE REY La galerista Helga de Alvear recibió a título póstumo el II Premio de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX). HOY Los clubes de lectura están de nuevo en marcha en la Biblioteca Pública de Cáceres. HOY 1 /

Exposición 'Historias e historietas' en el complejo cultural San Francisco. HOY Antonio Márquez Salas expone en el hotel Don Manuel. DON MANUEL Pleno del Mayor el pasado jueves en Cáceres. HOY 1 /

En la Biblioteca Pública no cesa la actividad cultural ni un momento. Una de las que se desarrolla durante todo el año son los clubes de lectura, que ya han iniciado su marcha. En ellos se diseccionan distintos libros.

La semana continúa pespunteada por otro de los acontecimientos culturales de octubre y noviembre. Se trata del Otoño Literario. Estos últimos siete días ha habido dos presentaciones. El día 23 Gonzalo Barrientos dio a conocer en Los 7 jardines su libro 'Aproximación al paisaje vegetal de la ciudad de Cáceres'. Ayer viernes fue el turno de la artista Cora Ibáñez, que dio a conocer las bolsitas literarias de la Universidad Popular en el Ateneo de Cáceres. La semana que viene tendrán lugar cuatro nuevas presentaciones.

Los hoteles son lugares para el descanso y el turismo, pero también para la belleza. El Don Manuel lleva años celebrando 'El pasillo del arte'. Allí se inauguró la semana pasada la exposición del artista cacereño Antonio Márquez Salas, que presentó las obras que conforman la exposición 'Mi acuarela esencial', que comisaria Adonay Kustanilló. Mañana domingo en este recinto hotelero se celebra su brunch mensual, una costumbre (comer a esa hora intermedia entre el desayuno y el almuerzo) que se está extendiendo en Cáceres.

Con motivo de las actividades dentro del Premio Conchita Viera que se entregó el sábado el complejo cultural San Francisco acoge dos exposiciones. Una de ellas es 'Historias e historietas', una muestra impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' que repasa cómo el cómic ha reflejado la memoria de las víctimas de los conflictos del siglo XX. La muestra está organizada en varios paneles que abarcan la violencia contra las mujeres en las guerras, los homosexuales, los esclavos, los políticos, los creyentes, los niños o las personas que son acosadas por motivos étnicos o de raza.

La segunda muestra gira en torno al cuadro de Martí Bas 'Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz'. Rinde homenaje a las víctimas de la represión franquista en la capital pacense. Martín Bas Balsi fue un ilustrador, humorista gráfico, cartelista, publicista y pintor con un claro componente social.

La estela de Helga de Alvear es infinita y no cesan los reconocimientos a esta mujer que vivió para el arte contemporáneo. La directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, recogió este miércoles en la sede de la Fundación CB en Badajoz el II Premio de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX), concedido a título póstumo a la galerista y mecenas Helga de Alvear por «su extraordinaria contribución al arte contemporáneo y su compromiso con Extremadura». La Comisión Ejecutiva de AFEX acordó conceder este premio a Helga de Alvear el pasado mes de febrero, en reconocimiento a su apoyo constante a la cultura, las artes y al trabajo de las fundaciones en Extremadura.

Octubre es el mes de la ilustración y del Otoño Literario en Cáceres, y también ese momento que nos ha traído a escritores famosos a paletadas, pero también se celebra durante estos 31 días a los más mayores de la sociedad. El pasado jueves se celebró en el Ayuntamiento el pleno del mayor para recoger sus inquietudes y peticiones ciudadanas En él participaron la Asociación Hogar Peña Del Cura, la de San Marquino, el Hogar del Docente Jubilado, el coro rociero Virgen de la Montaña, la asociación Parque del Príncipe, la de Pensionistas La Bondad, el centro de mayores Plaza Mayor, la asociación de mujeres Entre Costuras, la asociación de mayores de Comisiones Obreras y la de Aldea Moret, la de antiguos alumnos de la Guardia Civil y la de pensionistas de Valdesalor. Plantearon mejoras en el autobús urbano, arreglos de acerado, obras de pavimentación e iluminación y colocación de papeleras. Hay que escucharles porque están siempre a pie de calle. ¡Hasta el sábado!