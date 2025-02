Cáceres canta por la paz en Ucrania y grita «no a la guerra»

María José Torrejón Cáceres Domingo, 27 de marzo 2022 | Actualizado 30/03/2022 13:48h. Comenta Compartir

Con puntualidad británica, las voces han comenzado a sonar este domingo en la Plaza Mayor de Cáceres a las doce del mediodía. Los integrantes de 18 agrupaciones corales de la capital y su entorno han llenado las escalinatas que conducen al Arco de la Estrella para cantar por la paz y condenar la invasión rusa a Ucrania. Se trata de una iniciativa europea, promovida por la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón (Madrid), a la que se han sumado Cáceres y otras localidades extremeñas como Trujillo, Plasencia o Madrigal de la Vera.

Ha sido una actuación breve, de diez minutos, en la que los participantes han entonado dos canciones: 'Dona nobis pacem', de Mozart, y 'Va, pensiero', de la ópera 'Nabucco' de Verdi. De la coordinación del evento se ha encargado Enrique Contreras Caldera, miembro del coro Francisco de Sande, quien destaca el hecho de que los conciertos se hayan producido de manera simultánea en todas las ciudades que han secundado la iniciativa.

Una de las imágenes más llamativas del encuentro ha sido la de Karine Weyvandova enarbolando la bandera de Ucrania al término de la primera actuación, que ella misma ha dirigido. Es de allí, aunque reside desde hace 30 años en Cáceres. Ha sido profesora en el Conservatorio de Badajoz y también ha dirigido el Orfeón Cacereño durante diez años.

Ver fotos Imagen. Karine Weyvandova, ucraniana residente en Cáceres desde hace 30 años, ha dirigido a los coros. Jorge Rey

Nació y residió durante 40 años en Járkov, la ciudad más asediada en la guerra después de Mariupol. Está situada apenas a 28 kilómetros de la frontera con Rusia. Le cuesta conciliar el sueño, confiesa, desde que comenzó el conflicto. «Llevo 32 días casi sin dormir, dando vueltas, siguiendo las informaciones en ucraniano, ruso, en español y en inglés. Estoy hasta escuchando emisoras rusas que están diciendo barbaridades», cuenta visiblemente emocionada.

Tiene familia en Ucrania, que no ha salido del país. «Viven entre el refugio y la casa. Járkov está siendo bombardeada todos los días. Han desaparecido mil edificios. La gente está arruinada. Los bombardeos no paran, pero las tropas rusas no han entrado porque los militares ucranianos defienden», detalla. Su marido también nació en Ucrania, pero vino hasta España buscando sus raíces familiares, que estaban en Llerena.

Hacía tiempo que Karine Weyvandova no dirigía ningún coro. «Casi me he borrado de la vida social», admite. Pero este domingo ha hecho una excepción. «Cuando me han llamado para dirigir esta actuación estaba muy emocionada y muy agradecida».

El grito de «No a la guerra» ha cerrado el acto, que también ha contado con la dirección de María del Castillo Ventosa. El Conservatorio Hermanos Berzosa, el Orfeón Cacereño, La Coral In Pulso, la Coral Santa María de la Montaña y los IES Brocense y Universidad Laboral han sido algunos de los colectivos que se han sumado a la propuesta.

Temas

Cáceres