Cáceres de Boda regresa este fin de semana con 40 expositores en el Palacio de Congresos Las parejas que quieran acceder gratuitamente al recinto deben inscribirse previamente mediente un formulario 'online'

C. M. Cáceres Martes, 4 de noviembre 2025, 13:15

El Palacio de Congresos acogerá este sábado y domingo la XVIII edición de la feria Cáceres de Boda, bajo el lema 'Organiza tu boda en un fin de semana'. El evento reunirá a 40 expositores distribuidos en 50 'stands' y ofrecerá sorteos de regalos y desfiles organizados por las propias empresas participantes. El horario de apertura será de 11:00 a 20:00 horas.

La feria ha sido presentada este martes por el concejal de Comercio, Jorge Suárez, junto al director de Caja Almendralejo en Cáceres, Víctor Manuel Gómez Grisaldo. Está organizada por Ifeca con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres. Suárez ha destacado que se trata de «la feria decana de las que se celebran en la ciudad», y ha subrayado su papel como punto de encuentro para planificar todos los detalles de una boda. Asimismo, ha recordado que más de 5.000 parejas han participado en las anteriores ediciones, accediendo a los servicios de profesionales de Extremadura y del resto de España.

Los expositores ocuparán la planta baja del Palacio de Congresos, mientras que en la primera planta se ubicará la cafetería, gestionada por el Catering Vía de la Plata del chef Pepe Valadés. Participarán empresas especializadas en trajes de novia y novio, agencias de viajes, organización de bodas, decoración, estética, fotografía, restauración, música y otros servicios relacionados. También se mostrarán innovaciones tecnológicas aplicadas a eventos nupciales, como un hinchable con forma de cámara de fotos o artículos personalizados para los invitados.

Regalos y descuentos

Los asistentes podrán acceder a ofertas y descuentos especiales, además de participar en un sorteo de un cheque regalo de 500 euros y otros premios como escapadas románticas, ramos de flores o equipos de música. El sorteo se realizará al finalizar la feria entre las parejas que depositen su invitación en la urna habilitada en la primera planta.

Hasta la fecha, más de 100 parejas se han registrado en la web caceresdeboda.com, lo que les permitirá acceder gratuitamente al recinto. El resto de visitantes podrá hacerlo con una entrada al precio de dos euros. Según Suárez, la mayoría de asistentes proceden de Cáceres capital y su entorno, así como de distintas localidades de Extremadura y de comunidades como Madrid y Andalucía.

Por su parte, Gómez ha destacado la colaboración entre instituciones y empresas para fomentar el desarrollo económico y social de la ciudad. Los principales patrocinadores de esta edición son Caja Almendralejo y Rojas Motor. La decoración del recinto estará a cargo de las empresas Omicrón y Karmen Arreglos Florales.