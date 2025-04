Cáceres aprueba 1,6 millones en ayudas para familias en situación de emergencia social

El Consejo Rector del IMAS ha aprobado tres ayudas dirigidas a familias en situación de emergencia social, con un presupuesto total de más de 1, ... 6 millones de euros.

Este miércoles se ha dado luz verde a las prestaciones económicas de emergencia social (800.000 euros financiados por el Ayuntamiento), las ayudas para sufragar suministros de mínimos vitales (366.250 euros de la Junta) y las extraordinarias de apoyo social para contingencias (476.500 euros, también financiados por el Gobierno regional).

Las prestaciones económicas de emergencia social cubren de forma puntual las necesidades básicas de las personas o unidades familiares; por ejemplo, de alimentación, higiene, calzado, pago de suministros energéticos, material educativo, acceso a fármacos, etc.

Los beneficiarios son personas que no tengan reconocida ninguna ayuda social, que no posean bienes susceptibles de ser vendidos y que necesiten esa necesidad puntual y urgente que no pueda ser cubierta con recursos propios, como ha recordado el Consistorio en una nota.

El año pasado resultaron beneficiarias de esta prestación 823 unidades familiares, que destinaron principalmente el dinero a pagar el alquiler, seguido de la adquisición de vestido y calzado y alimentación.

Contingencias y mínimos vitales

La ayuda de apoyo social para contingencias cuenta con un presupuesto de 476.500 euros, financiado por el Gobierno regional y que gestiona el IMAS. Ambas ayudas, las de contingencia y las de emergencia social, son subsidiarias y complementarias; es decir, se podrá optar a las dos, aunque no se podrán percibir al mismo tiempo.

El año pasado se beneficiaron 383 unidades familiares. Solicitaron esta ayuda, principalmente para gastos de alojamiento, equipamiento, necesidades primarias y necesidades sociosanitarias, señala el Ayuntamiento.

Por último, las ayudas de mínimos vitales van destinadas a unidades de convivencia, exista o no parentesco entre ellas, y tienen un presupuesto de 366.250, financiado con cargo a la Junta y que gestiona el IMAS.

En este caso, sirven para sufragar gastos energéticos: agua, electricidad y gas. Es también subsidiaria y complementaria a la prestación económica de emergencia social del Ayuntamiento. Esta ayuda va desde los 950 euros por una unidad familiar de 2 miembros hasta los 1.200 euros si la unidad es de 5 o más miembros. El año pasado resultaron beneficiarias 649 unidades familiares.

Estas tresayudas se podrán solicitar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

«Cáceres tiene un gran sistema de ayuda a los más necesitados, y eso hay que valorarlo», ha señalado la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, que ha subrayado la «relevancia de estas ayudas pues cubren cualquier contingencia sobrevenida a personas y unidades familiares que se encuentran en tal situación de vulnerabilidad que no tienen recursos para pagar el alquiler, para pagar la luz, el agua o la electricidad para calentarse o poder cocinar; ni siquiera para comprar algo de ropa o tener una correcta higiene».

Críticas de UP

Consuelo López, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, ha criticado «el desprecio de la responsable del organismo, Encarna Solís, cuya ineficacia está provocando que las familias más necesitadas tarden cerca de tres meses en recibir ayudas que necesitan para tener una vida digna en su día a día». Según la formación morada, estas tres ayudas debían estar ya en los hogares.

A su juicio, el caso más sangrante es el de las ayudas municipales para prestaciones económicas de emergencia, que suman 794.700 euros y que ya podrían estar gestionando desde el momento mismo de la aprobación de los presupuestos municipales en el mes de diciembre. «No se concibe que el sistema de ayudas de esta naturaleza permanezca cerrado cuatro meses. Es crueldad con la gente que peor lo está pasando», ha añadido.

En este bloque de ayudas, Unidas Podemos ya denunció en enero la merma de 200.000 euros en la cantidad total. La respuesta de la concejala entonces fue que las familias no las solicitaban. «En lugar de analizar qué se está haciendo mal y cómo llegar al conjunto de familias usuarias, la concejala prefiere culpabilizarlas echándoles en cara su falta de interés», ha dicho.

En cuanto a las ayudas de la Junta de Extremadura concedidas a través del Ayuntamiento, que suman 842.814 euros, fueron aprobadas el pasado 14 de febrero en Consejo de Gobierno. «De momento, un mes de retraso en su gestión, plazo al que hay que sumar, de nuevo, tanto los tiempos burocráticos, como los de gestión de documentación y resolución», declara López.